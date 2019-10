Free Fitness, speciale appuntamento con una Camminata Sportiva tra le bellezze di Napoli

Domenica 13 ottobre, nuovo appuntamento mensile con il Free Fitness a Napoli. Questa volta, la passione per lo sport e il benessere si unisce a quella per la scoperta dei luoghi più belli e suggestivi della città attraverso una Camminata Sportiva.

Come per gli allenamenti funzionali che si svolgono ormai da diversi mesi tutti i martedì e giovedì sera nei pressi della Mostra d'Oltremare, si tratta di un evento completamente gratuito che ha come main sponsor l'azienda italo-olandese Enecta.

Anche in questa occasione, il gruppo sarà guidato dall'Head Coach Riccardo Buono. La partenza è prevista per le ore 10.00, mentre il raduno è in programma alle 9.45 presso la Cumana di Montesanto.

TRAGITTO

- Partenza da Montesanto

- PRIMA sessione di addominali ai giardini che costeggiano i Quartieri Spagnoli

- Si prosegue verso San Martino, con una seconda sosta e sessione addominali.

- Pausa caffè

- Ripresa del cammino per tornare a San Martino, passando per Spaccanapoli con terza sessione di addominali + fase di stretching.

RIPARTENZA

- Una volta riformato il "gruppone" i coordinatori chiameranno la ripartenza

- la ripartenza è in discesa quindi attenzione all'andatura

ARRIVO

Si ritorna tutti insieme