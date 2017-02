Frankenstein 'O mostro: il musical de I Posteggiatori Tristi

Nato dalla collaborazione tra i Posteggiatori Tristi, la regista e paroliera Sara Sole Notarbartolo e gli attori Valentina Curatoli e Rosario Giglio, Frankenstein 'O mostro è la naturale evoluzione degli Aperitristi, il progetto a puntate che ha animato il foyer del Teatro Bellini la scorsa stagione. Questa spassosa commedia musicale frutto di un esperimento drammaturgico, riesce a cucire insieme mito gotico e comicità partenopea, romanzo epistolare e teatro di varietà, pop music e canzone napoletana, musical e cafè chantant. La bizzarra trama, ispirata al romanzo di Mary Shelley e ai suoi adattamenti, si sviluppa in un crescendo di assurdi colpi di scena, da quando la ricca signorina Sciarlotte Sciarappa, proprietaria della premiata ditta di bibite gasate "Sciarappa&Co" commissiona al Doktor Viktor, un noto scienziato dedito ad esperimenti di eugenetica spericolata, la creazione del l'operaio perfetto per la catena di montaggio nella sua orrenda fabbrica. Costui individuerà la cavia in Karamazov, il capo di un gruppetto di allegri suonatori di strada. Ma... se l'operaio perfetto si ribellasse alla catena di montaggio e mostrasse attitudini artistiche? Come affronterebbe la vita questo essere vocato alla musica e al canto ma creato per essere un operaio alla catena di imbottigliamento? Come se la caverebbe il Doktor Viktor di fronte alla sua prodigiosa ed imperfetta creatura? E come reagirebbe la terribile Sciarlotte, interessata solo al profitto della sua fabbrica?

durata 90 min.

Teatro Bellini Dal 17 al 19 febbraio

Prezzi

VEN/SAB/DOM: 1' SETTORE 22€ - 2' SETTORE 18€ - 3' SETTORE 14€ - UNDER 29 15€

Orari: VENERDÌ, SABATO ORE 21.00 - DOMENICA ORE 18.00

Piccolo Bellini Dal 23 al 26 febbraio

Prezzi

INTERO 15€ - RIDOTTO (under 29, over 65, titolari di abbonamento del Teatro Bellini, cral, convenzioni) 10€

Orari: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO ORE 21.15 - DOMENICA ORE 18.30