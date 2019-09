Franco Ricciardi e Sal Da Vinci live per la V edizione di "Calici e Cotone"

Franco Ricciardi e Sal Da Vinci live, il 21 e 22 settembre a Casalnuovo, per la V edizione di "Calici e Cotone"

Obiettivo della kermesse: valorizzare e promuovere le eccellenze territoriali



La manifestazione, nata nel 2014 per iniziativa del sindaco Massimo Pelliccia e cofinanziata dal Poc Campania 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, ravviverà la città a partire dal pomeriggio. Giocolieri e artisti di strada animeranno il corso già a partire dalle ore 18:00 di sabato 21 settembre, con stand allestiti e dimostrazioni delle lavorazioni artigianali. Alle 20:30 prenderà il via la serata musicale con Franco Ricciardi in concerto. Domenica 22 settembre, invece, sarà la volta del poliedrico artista Sal Da Vinci, che negli ultimi anni si è già occupato della direzione artistica della kermesse.



“Daremo il via alla manifestazione con due grandi concerti – ha dichiarato il sindaco Pelliccia – quest’anno abbiamo scelto due artisti partenopei, al fine di dare maggior lustro alle nostre eccellenze territoriali. Dopo il primo weekend di spettacolo la kermesse continuerà con mostrre d’arte ed esposizioni che si terranno a Palazzo Lancellotti. L’intero programma dello scorso anno è riuscito ad attirare oltre 20mila visitatori provenienti dai Comuni e dalle regioni limitrofi, ci aspettiamo di superare questa soglia e soprattutto di avvicinare tanti giovani alla nostra magnifica arte sartoriale, che ha reso la città di Casalnuovo famosa nel mondi per la sua manifattura d’eccellenza”.



Il primo week-end della kermesse trasformerà il “paese dei sarti” in un luogo di grande festa dove oltre a poter ammirare le creazioni artigianali dei couturier napoletani e degustare prodotti enogastronomici proposti dai commercianti della zona lungo il percorso street food, i visitatori potranno assistere agli spettacoli messi in scena dagli artisti di strada ed ai concerti che anche quest’anno animeranno le serate.

