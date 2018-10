Il presidente onorario dell’Accademia della Crusca Francesco Sabatini in visita alla Villa delle Ginestre

Martedì 16 ottobre, dalle ore 10.30, il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, sarà in visita alla Villa delle Ginestre di Torre del Greco (via Villa delle Ginestre) dove terrà una riflessione sul sito leopardiano con una proposta progettuale per la sua valorizzazione.

L’intervento, aperto principalmente a studenti e a docenti, s’intitola “Per una scuola di lingua e lettura nella Villa delle Ginestre”.

Sabatini parlerà nel corso della presentazione dell'offerta didattica 2018-19 della Fondazione Ente Ville Vesuviane (che gestisce la dimora con museo di Leopardi). Il programma, “Scuola in villa – La Villa come risorsa educativa”, proporrà itinerari, attività e percorsi di conoscenza nelle ville del "Miglio d'oro" e sarà incentrato sul tema conduttore della “parola”.