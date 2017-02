Francesco Motta in concerto: il vincitore del Premio Tenco live al Sound Music Club

Il 3 marzo torna a suonare a Napoli, precisamente al Sound Music Club di Frattamaggiore, Francesco Motta già vincitore del Premio Tenco con il bellissimo album “La fine dei vent’anni” prodotto da Riccardo Sinigallia è l'ex Criminal Jokers (band di culti di inizio anni duemila) nonchè è stato polistrumentista per conto di Nada, Zen Circus, Pan del Diavolo.

Motta ha allargato il concetto di pop e cantautorato italiano rendendolo personalissimo e scevro da scimmiottamenti settantottini dimostrando vivacità e energia sopratutto dal vivo.

Il suo esordio discografico solista “La fine dei vent’anni” (edito dalla Sugar), prodotto da Riccardo Sinigallia, ha messo d’accordo la critica, che gli ha riservato recensioni entusiaste, ed il pubblico, che lo ha premiato con piene e calorose platee nei concerti del tour passato che lo ha portato in oltre 60 location, tra live club, teatri e festival.

Francesco Motta si è aggiudicato la Targa Tenco per la miglior Opera Prima ma ha vinto anche il premio PIMI SPECIALE 2016 del MEI, come artista indipendente italiano nel complesso più rilevante per l'attività svolta nella stagione discografica 2015/2016, ritirato lo scorso settembre al Teatro Masini di Faenza.