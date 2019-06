Francesco Di Bella in concerto

Da giovedì 13 giugno 2019 inizia la rassegna estiva “NOTE SOTTO LE LUNE” presso Le Lune WineMusic di Pompei. Il noto locale vesuviano, ormai con una storia quasi decennale relativamente alla musica dal vivo, ospiterà nel suo ampio giardino gli artisti più importanti della scena campana.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 13 giugno 2019 con il concerto di FRANCESCO DI BELLA.

Ex Leader dei 24 Grana ed autore di molti dischi da solista già a partire dal 2006, nel 2013, dopo anni di dischi e concerti, Francesco decide di lasciare ii gruppo storico e di dedicarsi alla sua attività di cantautore, dapprima ritornando a suonare in piccoli club accompagnato dalla chitarra di Alfonso Bruno con il nome di Ballads e poi con la pubblicazione del primo lavoro solista, Francesco Di Bella & Ballads Cafè. Nel Settembre 2016, preceduto dal singolo Tre NUmmarielle che vince il Premio Lunezia, pubblica, per La Canzonetta Record, il primo album interamente di canzoni inedite, Nuova Gianturco , in cui duetta con Neffa, i 99 Posse ed i cantautori napoletani Dario Sansone dei Foja e Claudio Gnut Domestico. Dell'Ottobre 2018 è invece 'O diavolo, che oltre alla canzone che dà il nome all'album, contiene i brani Scinne Ambress, Stella nera, Rivelazione, Il giardino nascosto, Rub-a-Dub Style, Canzone 'e carcerate, Sulo pe' te, Notte senza luna.