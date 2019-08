Made in Sud, Francesco Cicchella in scena al Varca d'Oro

Il ‘Varca d’Oro’ si illumina con lo spettacolo del camaleontico artista Francesco Cicchella. Giovedì 8 agosto, dalle 21, il lido di proprietà di Salvatore Trinchillo, esponente nazionale del Sindacato italiano balneari, ospiterà il comico di ‘Made in Sud’ per quello che è un evento di rilancio di tutto il litorale domitio.

Il pre-show sarà affidato invece allo speaker Michele Chianese, voce di Radio Crc, radio ufficiale dell’evento. Francesco Cicchella si metterà in gioco con le sue doti di comico, cantante e intrattenitore. L’artista porterà in scena una moltitudine di personaggi, giocando continuamente con la sua vocalità raccontando con ironia, in un susseguirsi di pezzi di bravura e grande comicità, al pubblico il mondo che c’è dietro l’artista televisivo, senza però trascurare i personaggi che lo hanno reso popolare sul piccolo schermo. Non mancheranno infatti le celebri parodie televisive di Massimo Ranieri, Michael Bublé, Gigi D’Alessio, rivisitate in chiave teatrale, e non ultima quella dell’attore Toni Servillo. Accanto a Cicchella, ritroviamo ancora una volta la fedelissima spalla Vincenzo De Honestis, con il quale forma una coppia comica più che collaudata. La direzione musicale è affidata al maestro Paco Ruggiero, che dirige una band formata da otto elementi, la cui qualità spicca in numeri caratterizzati da grande spessore musicale. Un evento comico e musicale che ha come obiettivo quello di dare ‘lustro’ a tutto il litorale, che ha voglia di riscattarsi anche grazie ad imprenditori che con importanti investimenti credono che una ‘rinascita’ sia possibile, anche e soprattutto per l’amore nei confronti di questa terra.

Biglietto adulti 20€

Biglietto baby fino a 12 anni 12€

Acquistando il biglietto in prevendita entro il 5 Agosto alla reception del Lido Varca d'Oro si paga solo 15€ quello adulti e 10€ quello baby