Francesco Arienzo all'Avanposto Numero Zero con «Disagistica Contemporanea»

Disagistica Contemporanea. Spettacolo comico fatto in piedi in cartellone all’AvaNposto Numero Zero, venerdì 15 e sabato 16 dicembre (ore 21.00) è un evento sviluppato in collaborazione con l’Associazione Culturale Guapanapoli. In scena, Francesco Arienzo, napoletano, classe ’81, autore e attore che deve la sua più recente notorietà ad Italia’s Got Talent 2017, di cui è finalista grazie alla conquista di un golden buzzer nella tappa di Avellino. Facendo leva sulla formazione classica ottenuta presso l’Accademia “Corrado Pani” di Claudio e Pino Insegno, intraprende il percorso teatrale, portando in scena numerosi spettacoli, di cui oltre che attore è spesso autore e regista. Gli anni più recenti della sua carriera sono contraddistinti dall’amore per la stand-up comedy americana e dalla voglia di sviluppare maggiormente l’universo comico. E sono proprio i suoi monologhi, in cui descrive il suo mondo, si diverte a ribaltare l'ovvio ed esaltare i suoi stati d'animo, anche quelli negativi, in modo cinico, ma delicato, già premiati in diverse manifestazioni italiane dedicate alla comicità, a portarlo sul palco di Italia’s Got Talent, dove ha conquistato il secondo posto.



Guapanapoli, fondata nel 2015 da Marta Del Giudice, Armando Grassitelli e Roberta Cuomo, associata UISP e affiliata FederCral Italia, propone esperienze culturali, aperte ad adulti e bambini; grazie alle sinergie nate con altre realtà culturali attive sul territorio, ha saputo proporre oltre una ventina di eventi speciali, con protagonisti gli interpreti del Musical ‘Notre Dame de Paris’ come Giò di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone e Matteo Setti, (con la produzione del Centro Studi delle Arti di Rosario Trezza); e ancora Federico Baccomo, Lorenzo Marone, Amleto de Silva, Antonello Riva, Felice Panico, la Piccola Orchestra Aizammavoce, Michelangelo Iossa e Carmine Aymone. Guapanapoli è stata partner di Mostra Rock 6! al Pan di Napoli, con lo spettacolo di Felice Panico “Terzo Tempo”; ha prodotto, dello stesso Panico, lo spettacolo “Certe notti con Luciano”. Ha collaborato a “I bambini nei parchi, i parchi dei bambini” organizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli; alla realizzazione di SummerBasket 2015 con la Uisp di Napoli; ha fatto parte del cartellone delle iniziative di Natale a Napoli 2016 con il doppio concerto degli Aizammavoce al Maschio Angioino. L’evento all’AvaNposto Numero Zero gode del sostegno di Studio De Falco servizi Immobiliari, Parthenope Suite e Irmes Ascensori.



Contributo associativo 12€. Ingresso riservato ai soci

Info e prenotazioni: 347.7519444, info@guapanapoli.it



Venerdì 15 dicembre 2017, ore 21.00

Sabato 16 dicembre 2017, ore 21.00



AvaNposto Numero Zero. Via Sedile di Porto, 55 (80134) Napoli; Web: www.facebook.com/APNumeroZero