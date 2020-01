Francesca Marini al Teatro Mario Scarpetta con il concerto "Edith Piaf e le altre"

Sarà la cantante a attrice Francesca Marini, venerdi 24 e sabato 25 gennaio alle ore 21.00, la protagonista del prossimo spettacolo della stagione artistica del Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli.

In scena con il concerto “Edith Piaf e le altre”- Tributo all'usignolo parigino e altre canzoni l'apprezzata artista farà rivivere nella sala di Strada Provinciale Madonnelle un momento di sogno capace di riportare in vita, come per magia, quella infinita Piaf insieme ad altre grandi interpreti della canzone mondiale. Offrendo un corpo e un'anima alla celebre cantautrice del filone realista, all'anagrafe, Edith Giovanna Gassion, la trascinante Marini riconsegnerà al pubblico quegli stessi occhi grandi insieme ad una voce ugualmente vitale, robusta e melodiosa. Puntando sulla straordinarietà di una interprete che ha fatto del canto un motivo di vita, lo spettacolo con la consulenza musicale di Roberto Criscuolo, offrirà nuova linfa vitale ad un genio al femminile capace di andare al di là del tempo.

Portando in sala le emozioni infinite di un personaggio diventato leggenda insieme alla sua infelicità ed a quella forza di volontà di una donna che trasformò fino all'ultimo in canto i suoi dolori, lo spettacolo-concerto della Marini punterà pure sue quelle altre grandi artiste che con i loro brani hanno fatto sognare intere generazioni.