Francesca Maresca e il Magnificat per il Settecentenario del Culto dell'Annunziata

Il Centro Studi Storici “Nicolò d’Alagno”, associazione senza scopi di lucro che opera sul territorio di Torre Annunziata, l’Associazione di volontariato “Don Pietro Ottena – Progetto Cripta” e la Parrocchia di A.G.P., Basilica Pontificia di Maria SS. della Neve in Torre Annunziata, in occasione del settecentesimo anniversario della fondazione del culto dell’Annunziata e della nascita del borgo della Turris Annunciatæ, organizzano per i giorni 18 e 19 settembre 2019 una serie di incontri e attività culturali in commemorazione di questa storica data.

Nel corso dei due giorni che riguarderanno la manifestazione “TORRE ANNUNZIATA 19 settembre 1319 – 19 settembre 2019. Sette secoli dalla fondazione del culto dell’Annunziata e dalla nascita della Turris Annunciatæ”, si avrà modo di discutere sul tema del Settecentenario con gli studiosi di Storia locale che si sono interessati della questione, con le istituzioni religiose e civili di Torre Annunziata. Inoltre, una rievocazione storica, aperta da un corteo che attraverserà parte della città partendo da Palazzo Criscuolo fino ad arrivare in Piazza Giovanni XIII, inscenerà nella Parrocchia dell’Ave Gratia Plena, Basilica Pontificia di Maria SS. della Neve, dopo i riti solenni celebrati da Mons. Francesco Marino, Vescovo della Diocesi di Nola, la regia concessione angioina dei quattro moggia di territorio ai quattro fidelium regiorum che diedero luogo all’incipit storico da cui poi scaturì la nascita del culto mariano e della nostra città.

All’uopo verrà distribuito un opuscolo esplicativo in cui saranno resi noti cenni degli studi riguardanti il periodo medievale del nostro territorio e gli atti storici prodotti per tale occasione, affinché l’evento rimanga vivo ad imperitura memoria.

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:

18 SETTEMBRE 2019:

ore 18.30, Cappella della Reale Arciconfraternita del Suffragio, Piazza Giovanni XXIII:

apertura delle Celebrazioni Centenarie.

Saluto di Mons. Raffaele Russo, parroco Rettore della Parrocchia A.G.P., Basilica pontificia di Maria SS. della Neve in Torre Annunziata;

Dibattito “storico-politico” sul Settecentenario della fondazione del culto dell’Annunziata e dalla nascita della Turris Annunciatae, oggi Torre Annunziata.

Presentazione e distribuzione della raccolta degli atti di studio e ricerca: Torre Annunziata 19 settembre 1319 – 19 settembre 2019. Sette secoli dalla fondazione del culto dell’Annunziata e dalla nascita della Turris Annunciatæ

Intervengono:

dr. Vincenzo Ascione, sindaco della città di Torre Annunziata;

dr. Angelandrea Casale, Isp. on. BB.CC.;

Vincenzo Marasco, pubblicista e studioso di Storia locale;

Luigi Ausiello, diacono e studioso di Storia locale.

Modera:

Raffaele Perrotta, giornalista.

19 SETTEMBRE 2019:

ore 17.30, Palazzo Criscuolo, Corso Vittorio Emanuele III, 157:

Presentazione e partenza del corteo storico angioino a cura dell’Associazione “Fantasie d’Epoca” e del “Progetto Cripta”, arrivo nella Basilica di Maria SS. della Neve.

ore 18.30, Basilica di Maria SS. della Neve:

Santa Messa solenne officiata da S.E.R. Mons. Francesco Marino, Vescovo della Diocesi di Nola;

Segue la rievocazione storica della REGIA CONCESSIONE ANGIOINA DEL TERRITORIO su cui venne costruita la Cappella dedicata alla Vergine dell’Annunziata;

Musiche del Maestro di Cappella della Basilica di Maria Ss. della Neve, Lino De Gregorio;

Canta il Magnificat e l’Ave Maria di Goudot e Bach, la Soprano Francesca Maresca.