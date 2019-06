Francesca Maresca in "Cantastelle" a Villa Fondi

Sabato 6 Luglio 2019 ore 21:00 - Piano di Sorrento

Villa Fondi De Sangro

FRANCESCA MARESCA in "CANTASTELLE"

Le stelle della musica italiana

con

Luigi Belati - Pianoforte

Vincenzo Di Somma - Contrabbasso

Lello Imparato - Batteria

ingresso libero



Un meraviglioso viaggio nel mondo dei cantautori italiani,nella poesia e nella musica di Lucio Battisti - Pino Daniele - Domenico Modugno - Luigi Tenco - Lucio Dalla - Sergio Endrigo - Umberto Bindi - Ivano Fossati - Fabrizio De Anrè - Claudio Baglioni - Renato Zero - Gino Paoli

Tutto questo realizzato nella cornice naturale ed unica del nostro territorio.

Lo scopo e far rivivere emozioni di grande valore ai nostri cittadini ed agli ospiti che visitano la nostra terra.