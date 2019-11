Francesca Maresca in "Note sotto l'Albero" a Massalubrense

Venerdì 6 Dicembre 2019 ore 19: 00 Antica Cattedrale Santa Maria Delle Grazie a Massalubrense, in occasione dell’accensione dell’Albero di Natale:

FRANCESCA MARESCA & CASABLANCA SWING BAND in "NOTE SOTTO L’ALBERO"



Un concerto che esplora il sentimento del Natale attraverso la tradizione della musica popolare partenopea ed i suoi intrecci con la musica colta ed etnica, ed i classici internazionali dedicati al Christmas time.



Così come si intrecciano le melodie legate con un filo magico ed immaginario che unisce Napoli all'America ed al mondo intero, così si intrecciano i ritmi briosi della Casablanca Swing Band ,con le corde vocali di Francesca Maresca creando una sonorità fresca ed intrigante



Quanno nascette ninno, brano composto da Sant'Alfonso Maria De Liguori affascinanti storie come La leggenda del lupino e, Stella d'argiento si fonderanno con le suggestive White Christmas ,Adeste Fideles, Feliz Navidad ,Stille Nacht

Francesca Maresca sarà la voce di questo viaggio, una voce possente e brillante,cristallina e duttile,che rispecchia la sua terra.

Ad accompagnarla in questo percorso quattro artisti di raffinato talento che intendono la musica come spiraglio di apertura all'arte, come ricchezza dell'anima ,mettendo insieme le loro diverse esperienze musicali con l’intento di proporre al pubblico una maggiore varietà di stili e repertori.



On Stage:

Francesca Maresca - Voce

Luigi Belati - Piano -Fisarmonica - Clarinetto

Mario Generali - Chitarra - Sassofono - Ciaramella

Vincenzo Di Somma - Violoncello - Contrabbasso

Lello Imparato - Batteria - Percussioni



web page www.francescamaresca.com