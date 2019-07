Ven 19 Luglio 2019 ore 21:00

Sant’Agata sui Due Golfi – Piazza S.Agata

FRANCESCA MARESCA in “ZERO & BAGLIONI”



III EDIZIONE CANTAUTORI

POETI DEL NUOVO MILLENNIO con

LUIGI BELATI

MARIO GENERALI

GENNARO SEVERINO

VINCENZO DI SOMMA

LELLO IMPARATO



Audio-Luci Caputo Tecno Sound



Un evento a cura dell’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Massa Lubrense capitanato dalla straordinaria Dott. Giovanna Staiano che ha fortemente voluto ed in parte ideato questo nuovo format – project in collaborazione con la Syrene Music Eventi



L’Idea è stata quella di costruire un evento nel quale cercare non una contrapposizione – una forma di art contest – o individuare aspetti antinomici bensì un comune denominatore in un percorso ideale sui Cantautori del Nuovo Millennio collocati nella storia della Musica e dell’Arte contemporanea



In quest’ottica, la terza edizione della manifestazione sarà focalizzata su due cantautori con espressione unica della scuola romana.



CLAUDIO BAGLIONI e RENATO ZERO due artisti che sono da circa cinquant’anni sempre sulla cresta dell’onda musicale, collezionando successi indimenticabili come:

Questo piccolo grande amore – Amico – E tu – Il carrozzone – Strada Facendo – Il triangolo –

Mille giorni di me e di te – Cercami.

E tante altre bellissime ed emozionanti poesie in musica.

Uno spettacolo dove il pubblico si sentirà naturalmente coinvolto ,data la popolarità dei

brani scelti.

Un’emozionante viaggio nel tempo in un turbinio di emozioni e ricordi.

Tutto questo realizzato nella cornice naturale ed unica del nostro territorio.

Lo scopo e far rivivere emozioni di grande valore ai nostri cittadini ed agli ospiti che

visitano la nostra terra.

progetto grafico Toni Della Ragione per To Design.

Partecipazione libera e gratuita in uno scenario storico nel cuore del Borgo di S.Agata – Massalubrense comune del limone e della

bellezza dove ci sta il gusto e la tradizione di una cucina di qualità degli chef stellati.

Francesca sarà la stella luminosa di una

notte musicale.