Francesca Fariello Live in Garden

Arriva settembre e tornano i Live in Garden al Beer Garden in via Discesa Coroglio 34

Venerdì 1 settembre sul palco ci saranno Francesca Fariello e la sua band (Domingo Colasurdo alla batteria, Davide Castronuovo al basso, Rosario Pellegrino alla chitarra).

La cantautrice e rocker partenopea proporrà dal vivo (oltre ad alcune cover di classici del rock riarrangiati) i brani contenuti nei suoi due lavori discografici, Sakura no Nikki” e “ZerO”.

Ingresso € 5 con birra chiara piccola inclusa.