Francesca Curti Gardina in scena con "Cantami d'amore"

Giovedì 4 aprile, alle ore 21 al Nuovo Teatro Sancarluccio, Francesca Curti Gardina, porta in scena "Cantami d'amore".



Lo spettacolo è promosso da Emme Arte Eventi in collaborazione con il Nuovo Teatro San Carluccio storica istituzione culturale ed artistica.



Francesca, cantante versatile ed estrosa, ha scelto di scrivere e realizzare uno spettacolo dinamico in cui più forme d'arte si intrecciano a realizzare e dare voce a tante emozioni, per un pubblico da coinvolgere.



Sul, palco insieme a Francesca, gli attori e cantanti Diego Consiglio e Ada Punzo, i musicisti Fabio Espasiano e Sergio De Simone, i ballerini Virginia Nota e Luca Autiero.



Lo spettacolo si replicherà venerdì 17 maggio per il notevole afflusso di partecipanti verificatosi per la prima data.