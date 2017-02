Fragile: personale di Marco Abbamondi e Stefano Parisio Perrotti

Avrà luogo giovedì, 2 marzo 2017, il vernissage di presentazione della mostra "Fragile" - che vede insieme, per la prima volta, le opere degli artisti Marco Abbamondi e Stefano Parisio Perrotti - alle 18.30 presso la galleria d'arte "Le Quattro pareti" di Napoli. L'arte di Abbamondi e Parisio Perrotti al servizio di una tematica delicata: la fragilità. Abbamondi presenterà la sua serie "Lands", Parisio Perrotti riproporrà nuove sculture in pietra e cartapesta. La mostra, curata da Rita Alessandra Fusco, rimarrà allestita fino al 16 marzo, in via Fiorelli 12/d.

""Fragile, uno stato d'animo. L'umanità sul filo, vite raccontate al microscopio. Tra gli omini sospesi in una realtà pietrificata ma eterea di Parisio Perrotti e le sconfinate terre di colore e materia di Abbamondi, dove ogni crepa è un pezzo di storia condivisa, un ricordo primordiale pronto a frantumarsi." Marco Abbamondi è un puro. Ha radici ben piantate nelle sue origini e spalle pronte a scrivere una nuova storia. Il suo viaggio "tangibile", fatto di contaminazioni, umori e sensazioni, parte dall'utilizzo della materia. Uno scambio continuo, viscerale, con tutto ciò che è diverso, senza mai dimenticare la tradizione. Quella superstizione che ci appartiene e che ci riporta con i piedi per terra quando abbiamo paura. Che siano pezzi di strade sconfinate, reperti archeologici contemporanei o doppie verità in campana, il filo conduttore rimane l'umanità. E con essa tutta la dolcezza della fragilità, che ci coglie impreparati, che ci spinge a guardarci dentro e oltre. La scelta della materia come compagna di viaggio, poi, parte dalla necessità di poter sempre toccare con mano la realtà. Sporcarsi con il pigmento puro e sentirsi vivi, infiniti per un attimo, e sublimi. Tutto cambia. Sappiamo da dove siamo arrivati ma non sapremo mai dove arriveremo. Le certezze non contano, conta quanta voglia si ha di rischiare; conta tenersi strette le contraddizioni che la vita ci ha regalato e sentirsi pronti a rialzarsi. Sempre.

Stefano Parisio Perrotti gioca con la razionalità. Ci troviamo di fronte ad un iperuranio di pietra, dove ogni vita è rotonda e ha pochi abitanti. Apparentemente tutto sembra equilibrato: i suoi omini sembrano conoscere perfettamente la storia narrata. Sembrano quasi sbeffeggiarci, contenti della loro esistenza di cartapesta, intenti a compiere azioni molto simili alle nostre. Se poi ci soffermiamo sui titoli, ci renderemo conto che a farla da padrona è un'ironia scanzonata, deus ex machina dell'esistenza. Sembra quasi divertirsi, Perrotti, a scrivere ogni volta una nuova storia, con un animo perfettamente imperfetto, dove l'imperfezione è ben nascosta e diventa la nostra caccia al tesoro. Più guardiamo i suoi omini, più ci rendiamo conto che la storia narrata è la nostra, che quella solitudine ci appartiene. Lo stupore, la consapevolezza di un'esistenza fragile e discontinua, diventa così il motore della sua ricerca artistica, che, attraverso realtà eteree e pietrificate, ci racconta anche la sua esistenza. Razionalmente ironica, profondamente umana.

Gallery