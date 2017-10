Fotojour, corso di fotografia quotidiana

Questo corso di fotografia è dedicato a tutte le persone che scattano fotografie nella loro vita quotidiana o durante le vacanze e vogliono imparare le tecniche di base e qualche trucchetto per migliorare le proprie immagini.

E' un corso per amatori di tutte le età.



Il corso sarà articolato in 8 lezioni teorico/pratiche di 2 ore + 2 uscite fotografiche.



Le lezioni si terranno il lunedì h.19-21 presso la sede di Napoli Film Academy in Via Toledo 329.

Le uscite fotografiche si terranno di sabato e avranno una durata di 4 ore.



Il corso inizierà lunedì 30 ottobre alle h.19 se verrà raggiunto il numero minimo di 6 iscritti.



Alla fine del corso verrà rilasciato dalla Napoli Film Academy un attestato di frequenza.



Costo del corso è 250 euro IVA inclusa (suddivisibili in 2 tranches, 150 euro all'iscrizione, 100 euro entro la terza lezione).



Non è obbligatorio avere una macchina fotografica.



Programma:



Lez. 1

Introduzione allievi obiettivi del corso

La fotogra a breve storia



Lez. 2

Regole di composizione

punti di vista

regola dei terzi

linee e prospettive cornici naturali



Lez.3

La fotocamera

L'esposimetro

Gli obiettivi



Lez 4

La luce

temperatura colore

bilanciamento del bianco

utilizzi della luce

utilizzo delle ombre



Uscita fotografica



Lez. 5

Tecniche di scatto

mosso

panning

zoom

Flash riflessi/texture

utilizzo BN o colore



Lez. 6

Ritratto

schemi di luce

Ambientazione

In posa/naturale

il corpo nello spazio



Lez. 7

Paesaggio Fotografia notturna

Fotografia di viaggio

Programmazione: luce migliore/attrezzatura



Uscita fotografica



Lez. 8

Cenni di fotoritocco

Filtri

File e Formazione ti Stampa

Social network



Docente: Cristina Cusani



www.cristinacusani.it



Cristina Cusani nasce a Napoli nel 1984, l’anno seguente si trasferisce a Roma con la famiglia. Nel 2005 dopo la laurea in Scienze della Comunicazione all’università La Sapienza di Roma si dedica allo studio della fotografa prima all’University of the Arts, London College of Communication a Londra, successivamente all’Outside School a Roma e all’Accademia di Belle Arti di Napoli. La sua indagine fotografca nasce dalla ricerca di un'identità profonda, un'analisi personale che si traduce nell'espressione

di temi universali. Dal 2005 espone in alcune mostre collettive tra cui l’XI Premio Cairo a Milano, la mostra Fotografabilly alla galleria Dino Morra Arte Contemporanea e Snapshot alla Casa della Fotografa-Villa Pignatelli a Napoli. Nel 2008 espone Tufo in una mostra personale alla EB Gallery di Roma, nel 2011 Necropoli al Museo MADRE di Napoli e nel 2016 Ritorni alla galleria Essearte di Napoli. Nel 2012 segue il Laboratorio Irregolare con Antonio Biasiucci da cui è nata la mostra itinerante Epifanie, esposta anche

durante la XIII edizione del Fotografa – Festival Internazionale di Roma e nel 2015 viene selezionata per la residenza d’artista BoCs Art dove realizza due opere per il Museo di Arte Contemporanea di Cosenza. Nel 2016 è fnalista nella sezione arte emergente del premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee e del premio Un'opera per il Castello. Nello stesso anno entra a far parte della Collezione di Arte Contemporanea Imago Mundi Art presentata nel 2017 al Museo MADRE di Napoli. Il suo percorso artistico è caratterizzato da una grande sperimentazione di tecniche fotografche, Il suo percorso artistico è caratterizzato da una grande sperimentazione di tecniche fotografche, ora la sua ricerca vuole andare oltre il mezzo utilizzato e inizia a progettare opere/installazioni site-specifc. Professionalmetnte è specializzata nella fotografia di architettura di interni, vive e lavora tra Napoli e Roma.