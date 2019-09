Forum di approfondimento scientifico su Data Governance e Cyber Security nella Pubblica Amministrazione

Nella splendida cornice del Comune di Anacapri, il famoso giornalista e divulgatore scientifico Prof. Alessandro Cecchi Paone sarà moderatore, Venerdì 27 settembre, del primo forum di approfondimento scientifico sui temi della Data Governance e della Cyber Security nella Pubblica Amministrazione, materie sempre più attuali soprattutto a seguito della perentorietà manifestata dal Legislatore e dall’Unione Europea nell’aggiornamento e la messa a norma degli Enti Pubblici.

L’evento, totalmente gratuito, e organizzato dalla Società Fidia Consulting, leader nel settore della consulenza e formazione nelle materie di cui sopra, sarà patrocinato dal Comune di Anacapri, dall’Associazione Federprivacy, da ASSO DPO e dall’ Associazione Italiana Formatori (A.I.F.), avrà inoltre come sponsor le Società: Appleby, PrivacyLab, Outsource IT e Swascan.

Il seminario ha lo scopo di trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni che parteciperanno, la visione di trasformazione che interverrà nel futuro prossimo per effetto degli interventi da realizzare al fine di concretizzare il disegno di innovazione previsto dalle Istituzioni nazionali e sovranazionali, accompagnando in questo processo di transizione con gradualità ed efficacia tutti gli attori coinvolti. Per garantire ai partecipanti un’esperienza estremamente elevata sotto il profilo tecnico e qualitativo è stato selezionato un parterre di relatori che rappresentano l’avanguardia e l’eccellenza assoluta nel settore, fra i quali spiccano nomi come l’Avvocato Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto Italiano Privacy e giurista di fama internazionale, vero punto di riferimento nell’interpretazione delle norme di settore, soprattutto nei passaggi più ostici da comprendere ed attuare; il Dott. Raoul "Nobody" Chiesa, l’hacker italiano più famoso in Patria e nel mondo, che ha messo le sue capacità al servizio della Cyber security e dell’innovazione digitale della PA; il Dott. Andrea Chiozzi, CEO di PrivacyLab, e il Dott. Pierguido Iezzi, Cyber Security Director e Digital Innovation manager presso Swascan, due delle maggiori Software House del panorama italiano, per quanto riguarda il settore Privacy, Data Governance e Cyber security. L’invito è pertanto aperto a tutti gli Enti Pubblici che desiderano approfondire le tematiche di cui sopra, sia che abbiano già intrapreso il percorso richiesto dalle Istituzioni sia che debbano ancora muovere i primi passi.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione in quanto il numero di posti è limitato; per prenotarsi o chiedere informazioni potete contattare i seguenti recapiti: eventi@fidiaconsulting.it oppure cell. 349.54.79.678.