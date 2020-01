Formazione, cultura e conoscenza con Meti Academy

Nell'ambito del programma "I Giovani sono il presente" promosso dall'Assessorato ai Giovani all'interno del centro polifunzionale a Soccavo - centro giovanile Na.Gio.Ja è presente l'Associazione culturale Meti Academy che dal 2017 porta avanti il progetto "Scegli chi essere", che mira ad una "Mission" importante per il territorio, ovvero, offrire opportunità a chiunque abbia voglia di sviluppare il proprio potenziale e nuove competenze, attraverso attività socio-educative, culturali, eventi formativi, workshop, formazione in aula, online e laboratori esperienziali, per poter essere al passo con le esigenze dettate dalla nostra contemporaneità.



Partecipare da protagonisti al progetto formativo erogato da Meti Academy significa andare incontro ad una crescita personale, imparare ad avere un aggiornamento continuo ed ottenere una visione globale delle novità del mondo lavorativo.



Per saperne di più, per tutte le tue esigenze, richieste di informazioni, è possibile seguire le pagine social o contattare la segreteria:

-Fb https://www.facebook.com/metiacademy/

-Instagram https://www.instagram.com/metiacademy/

-Linkedin https://www.linkedin.com/in/meti-academy-917709142/

-Sito web: www.metiacademy.it

-Email: segreteria@metiacademy.it

-whatsapp: 3923466054