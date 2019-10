Forge-Zz Trio Live Concert & Jam Session

Giovedì 24 Ottobre 2019 ore 21:00 al Santa Cecilia Jazz Club





FORGE_ZZ_TRIO



Ivana Muscoso piano, rhodes, voice

Francesco Vacatello guitar

Gianfranco Coppola double bass



Il progetto nasce nel 2018 dall’incontro di tre musicisti partenopei di diverse estrazioni musicali, ma con un denominatore comune: l’amore per il jazz e per le sue infinite possibilità di ricerca armonica e sonora.

Il concerto del Forge-zz Trio propone un repertorio di brani famosi che hanno caratterizzato la storia del jazz, del blues, del soul e del pop, con arrangiamenti originali, nella particolare formazione drumless, una fucina sonora di grande interplay.



La voce ed il piano di Ivana Muscoso si fondono con la chitarra di Francesco Vacatello in un dialogo sostenuto dal contrabbasso di Gianfranco Coppola, spina dorsale del Trio.



Jam_Session ore 23:00

A conclusione del concerto prenderà inizio la jam-session aperta ai musicisti presenti tra il pubblico che desiderano parteciparvi.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia.

Prima consumazione 10€ al tavolo.

Consumazione obbligatoria. E' possibile prenotare la cena in convenzione aggiungendo 10 euro al contributo associativo.



Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia Napoli

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti da La Funicolare Piazzetta Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi Napoli 8888. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala.