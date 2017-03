Degustazione e Cinema allo Slash con Food Track – Quentin Tarantino Edition

Dopo il successo di dicembre con Christmas’ Edition, domenica 12 marzo 2017 alle ore 19.30 ritorna allo Slash art/msic , Food Track, l’aperitivo interattivo che fonde il cinema, la musica e l'arte culinaria in un mix di generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion.

Ideato da Antonia Fiorenzano e dall’allegra brigata del web magazine inFOODation, notizie di gusto, Food Track si rivolge a un pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato con le emozioni date dalla settima arte. Le suggestioni di canzoni e score originali tratte dai film selezionati ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli ingredienti vincenti di Food Track grazie al divertentissimo game al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, si scateneranno per tastare la loro conoscenza cinematografica. Conduttori del quiz, dove Facebook ha un ruolo fondamentale nello svolgimento della competizione a premio, sono i giornalisti Monica Iacobucci e Mimmo Caiazza che per il secondo appuntamento di Food Track guideranno i giocatori – degustatori nell’universo di Quentin Tarantino, svelandone curiosità e aneddoti.

Le colonne sonore e le scene dei film di Tarantino stimoleranno lo chef nella realizzazione del menu che sarà proposto per omaggiare un regista che con la sua irriverenza e corrosività ha dato vita a un nuovo modo di fare cinema mescolando pulp, azione e humour nero, proprio come fanno i grandi chef nello sperimentare nuovi piatti.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per coloro che prenoteranno è previsto uno sconto di 2 euro.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Quentin Tarantino Special:

Tortilla Chips con guacamole e salsa messicana

Pasta Mac&Cheese

Fagioli in Agrodolce



Info e Prenotazioni

Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 - 327 7483874

Mail: slash.naples@gmail.com ; info@infoodation.com