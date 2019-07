Il Fluo party di Colour inside arriva alla Terrazza Flegrea

“Fluo party”, in programma alla Terrazza Flegrea-Arenile di Bagnoli giovedì 11 luglio, è il nuovo evento di “Colour inside”, il format di musica live, danza, moda, arte, drink e food promosso da Simona Tagliaferri.

Dopo il successo di “Flower Power”, che lo scorso mese ha registrato - sempre nella suggestiva location sul mare di Bagnoli - più di 1000 presenze , torna dunque l’appuntamento con una nuova strepitosa “one night” a tema che anche stavolta promette di stupire con un progetto più di tendenza e un format rivisitato.

Il dress code? Un colourful outfit rigorosamente Fluo in qualsiasi espressione possibile fra costumi, t-shirt, abiti, camicie e accessori, con effetti speciali che potranno così illuminare la notte in un'atmosfera magica lasciando a tutti libero sfogo alla fantasia.

Protagonisti della serata saranno gli Spillenzia, uno dei gruppi pop del momento, giovani ma già affermati, con la voce di Francesco Somma; i ballerini professionisti della Prodancers capitanati da Genny Matt, ballerino internazionale che ha danzato per Kylie Minogue, che passeranno dal Pop al Clubbing; e poi Duccio Bocchetti e Stefano Scarselli con il loro dj set.

Presenti per il food i corner di sushi d'autore firmato Shinto e di T-burger a cura di Tendentia lounge restaurant con i suoi panini gourmet; e poi ancora Tenuta San Lorenzo con il suo buffet di primi piatti e frutta, tanti ottimi drink e gadgets, con l’area Make up artist curata da Antonio Riccardo per gli ospiti per un new look da urlo per una serata indimenticabile!

L’Arena Flegrea promuoverà inoltre “Afro cuban all star”, lo spettacolo in programma il 24 luglio in esclusiva per il Sud Italia con la super band diretta dal maestro Juan de Marcos Gonzales, tra i produttori e musicisti più attivi della scena cubana e fondatore del Buena Vista Social Club

Del team di Fluo party fanno parte inoltre: Art Photography Gianni Cirillo e Mario Agozzino; costumista Filippo Caterino; Art Director Rossano Nava; Allestimenti Ares Lacatena; Manager Comunication Christian Key; Management Moda Clarence Eventi di Luigi Bilancio; Stampa Eurograf.

Sponsor dell’iniziativa sono Planet viaggi, Arena flegrea, Shinto, Talk, Tendentia longe restaurant, Biblo’, Eurograf, Anemone, Newmodeltoday, Clarence, Make up Antonio Riccardo, Pixel, Alessio Menna Management, Terrazza Flegrea.

“Colour inside non è solo una serie di eventi – spiega Simona Tagliaferri – ma un vero e proprio progetto più ampio, nato con l’obiettivo di aggregare persone che si riconoscono in una serie di valori comuni, che hanno voglia di incontrarsi in allegria e divertirsi nelle numerose e piacevoli occasioni che organizziamo durante l’anno. In un momento in cui troppo spesso tutto sembra correre intorno troppo velocemente per potersi godere momenti di relax e spensieratezza, avere la garanzia di partecipare ad appuntamenti di qualità che si distinguono fra i tanti in calendario, sapendo che incontrerai persone che la pensano come te, è importante. Il nostro gruppo su facebook conta circa 4 mila persone e continuiamo a crescere giorno dopo giorno, è un risultato che mi dà molta soddisfazione”.