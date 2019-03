Flavio Fierro in scena con il recital “Le nostre canzoni- Ricordando Mr Guaglione”

Atteso appuntamento al Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli che sabato 9 marzo alle ore 20.30 continua la sua stagione artistica con il figlio d'arte Flavio Fierro ed il suo recital “Le nostre canzoni- Ricordando Mr Guaglione”.

Un affascinante viaggio nel mondo canzone napoletana nel ricordo dell'indimenticabile Aurelio Fierro. E sarà proprio il figlio del mitico cantore di una Napoli senza tempo che alla professione di brillante avvocato preferisce con successo la via della musica della canzone, a portare nella sala di Strada Provinciale Madonnelle tutta l’identità artistica vissuta e tramandatagli dal padre con uno spettacolo denso di sentimenti ed emozioni. Accompagnato al pianoforte dal maestro Nunzio Ricci, Flavio Fierro attraverserà tutti i sentieri della nostra canzone partendo dalla fine dell’800 con Santa Lucia, ‘O Marenariello, ‘E Spingole Frangese, fino a giungere alla seconda metà del ventesimo secolo non senza dimenticare il Cafè Chantant, le scenette, le macchiette, la Grande Guerra, l’emigrazione ed il secondo dopoguerra. Prendendo anche spunto dal libro da lui stesso scritto dal titolo “ Io ho respirato…il Festival di Napoli”, Flavio Fierro che negli anni ha partecipato a diverse tournèe ed ai più importanti spettacoli televisivi tra Rai e Mediaset, accompagnerà il pubblico in un percorso artistico capace di descrivere l’evoluzione degli usi e costumi tradizionali

. Finalizzato ad incidere sulla memoria e sul ricordo emozionale, ma anche sul territorio, così da farne uno strumento per la promozione e la valorizzazione, il recital firmato Fierro, consentirà anche ai presenti di interagire con l'artista pronto a rinverdire con la sua straordinaria somiglianza fisica e vocale i successi di papà Aurelio.