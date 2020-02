A Napoli Flash Mob di San Valentino per celebrare l'amore universale

Mutart in collaborazione con Grande Napoli, Poesie Metropolitane, Vivere Napoli, ArteRunning, Il Mondo di Suk e il Musicista Davide di Pinto promuovono la quarta edizione dello speciale Flash Mob per San Valentino a Napoli.

L'appuntamento è il 9 febbraio alle 12.30 in via Scarlatti (angolo via Luca Giordano) al Vomero, per vivere un momento all’insegna delle emozioni, un’occasione di incontro per dire sì all’amore universale, in tutte le sue forme.

E possibile partecipare, infatti, con il proprio partner, ma anche con la propria "passione" (es: amante della bici? porta la bici; amante della chitarra? porta la chitarra; amante dello snowboard? porta la tua tavola; ecc...).

L'azione del Flash Mob

Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’inizio del flash mob (ore 12:15), insieme alla propria metà, sia essa una persona, un cucciolo o un oggetto significativo. All'orario prestabilito una canzone d'amore inizierà a diffondersi in strada, ed è in quel momento che avrà ufficialmente inizio flash mob di San Valentino e le coppie inizieranno a baciarsi per tutta la durata della canzone.

Ai partecipanti sarà distribuito un gadget regalo offerto da Big Party, sponsor dell'iniziativa.

L'Associazione culturale no profit "Poesie Metropolitane" partecipa al Flash Mob con "Scambiamoci una poesia": portate, donate e scambiate poesie inedite o edite, poesie scritte a mano o al computer, segnalibri poetici, libri di poesia, qualunque cosa. Poesia è condivisione, amore, abbatte ogni barriera e differenza nel mondo.

L'Associazione Arterunning raggiungerà il luogo dell'evento dopo una camminata che dal mare passerà per alcune delle più belle location di Napoli fino a Castel Sant’Elmo. Tutti i partecipanti si ritroveranno, infine, al luogo scelto nel cuore del Vomero in un abbraccio che esprime un unico sentimento: l'amore universale, l'amore sopra ogni cosa.

Durante il Flash mob verranno fatte delle riprese video e saranno scattate delle fotografie che poi verranno pubblicate su tutti i canali dei media partner.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti.