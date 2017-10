Violenza sulle donne: flash mob contro il raid allo sportello antiviolenza "Le Porte di Frida"

Nei giorni scorsi si è consumato il grave danneggiamento e devastazione dello sportello ascolto per la violenza sulle donne di Marano (NA) in Torre Caracciolo denominato “Le porte di Frida”, il quale è gestito dall’Associazione Frida Kahlo, ma come dicono le operatrici di quello sportello e la loro Presidente Stefania Fanelli, non sarà questo a fermarle.

Per dire no a questa violenza è stato organizzato un importante evento un flash mob che prenderà vita alle ore 17:00 giovedì 26 ottobre, lì tutti insieme potremo dire no alla violenza che devasta le donne e che ha devastato lo sportello anti violenza "Le porte di Frida" dell’Associazione Frida Kahlo di Marano (NA).