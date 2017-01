"FIVE Ws": primo ciclo di eventi del progetto &nd

"FIVE Ws" è il primo ciclo di eventi di un progetto che abbiamo chiamato &nd. L'obiettivo prefissato è quello di creare una piattaforma mobile, finalizzata alla promozione di giovani artisti, proponendo il confronto tra realtà eterogenee in spazi pubblici e privati. La scelta del concept nasce dalla volontà di formalizzare il nostro stesso progetto seguendo la regola cognitiva delle "Five Ws", Who?, What?, When?, Where?, Why?, mettendo in risalto i punti critici che una ricerca comporta, analizzandoli singolarmente. I

n controtendenza all'ormai diffuso fenomeno web dello spoiler, le risposte ai cinque quesiti non saranno semplicisticamente anticipate ma rivelate ad ognuno dei cinque incontri da noi proposti.