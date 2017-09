"Tonight": i Fitness Forever presentano a Napoli il nuovo album

TONIGHT, il terzo album dei Fitness Forever, combo napoletano capeggiato dal carismatico Carlos Valderrama, verrà presentato in due showcase che si preannunciano infuocati:

06 Ottobre - Circolo Ohibò, Milano

27 Ottobre - Lanificio25, Napoli

Tonight è un album dal sound italo-disco degli anni duemila e strizza l'occhio alla disco music dal sapore internazionale.

"Per noi si è trattato di una terza piccola rivoluzione - dichiara Carlos Valderrama - e questa è proprio la chiave per capire quello che facciamo. Lavoriamo a cicli e nei quattro anni che passano da un disco all'altro mi innamoro e approfondisco un genere musicale, lo studio e al momento di fare un nuovo album tutte le influesze vengono fuori. Se per esempio, in passato, nei nostri dischi sono finiti il mondo dei compositori, piuttosto che la musica brasiliana, questa volta ho attinto nella musica della mia fanciullezza, cartoni animati compresi".

L'album uscirà il 29 Settembre per la label spagnola Elefant Records con distribuzione worldwide e sarà disponibile in formato Cd digipack e Vinile.

"Tonight" è stato masterizzato da “Chab” (Antoine Chabert), vincitore di un Grammy per il suo lavoro su “Random Access Memories” dei Daft Punk mentre il missaggio è stato curato da Mario Conte (Loredana Bertè, MEG, Colapesce, Christaux, Antico).

L'album, scritto da Carlos Valderrama, vanta la partecipazione di alcuni artisti francesi come Anna Jean dei Juniore, Juliette David e Joackim Polack dei Pearl & The Oysters e Vincent Mougel dei KIDSAREDEAD che presta la sua voce proprio alla title track “Tonight”. Mentre per il secondo singolo “Canadian Ranger” a cantare è Nicoletta Battelli (voce femminile della band già a lavoro con gli EVAN) Infine una chicca: Paulita Demaíz dei Papa Topo torna a cantare e lo fa esclusivamente per i FF.