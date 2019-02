Fitness Forever in concerto e Monatti Funk Dj Set

A metà strada tra il groove dello Studio 54 e il synth pop mediterraneo, nelle loro canzoni mescolano italiano, dialetto e inglese: questo è solo un piccolo assaggio della musica dei Fitness Forever che il 1° marzo saranno in concerto all'Abbash



Nella sala San Gennaro del Kestè, invece, ci saranno i groove deep and funky della selecta di Monatti Funk (free entry)



FITNESS FOREVER

Luigi Scialdone - bass,vocals

Andrea De Fazio - drums

Nicoletta Battelli - vocals

Roberto Porzio - keyboards

Francesca Diletta Iavarone - flute

Massimo Imperatore - guitars

Pietro Santangelo - sax, percussions

Carlos Valderrama - vocals,gtr,keys



DOVE

Kestè Abbash - Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 24



ORARIO e PREZZO

01 marzo 2019

Apertura tesseramento ore 20.00

Inizio concerto ore 22.30



L'ingresso è riservato ai soci di "Abbash"

Costo tessera annuale + ingresso - 10€

Ingresso per i già tesserati - 5€



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

https://goo.gl/forms/BzSfripuUdsjlkbA3



--- --- ---



FITNESS FOREVER

Fitness Forever è il nome di una delle pop bands più eleganti del mondo, guidata dal compositore e poli-strumentista Carlos Valderrama. Mentre il primo disco, “Personal Train” (Elefant Records, 2009) proponeva un inconsueto mix tra l’indie pop di Belle and Sebastian e The Smiths, i maestri italiani delle colonne sonore come Ennio Morricone e Piero Umilani e il sound sixties di Beach Boys, Byrds e Love, il gruppo ha successivamente espanso il proprio universo sonoro incorporando il sound di artisti come Marcos Valle, Serge Gainsboug, Chic, Jacksons 5, ABBA, Lucio Battisti, Steely Dan, Quincy Jones, oscure referenze Italo- disco come KANO e Number One Ensemble, e il totale gradimento per il percorso di gruppi contemporanei come Metronomy, Daft Punk, Ariel Pink e Thundercat. Con una nuova attitudine jazz/funk e la stessa ossessione per armonie celestiali e arrangiamenti raffinati, il gruppo comincia a sviluppare un nuovo sound, elegante e pieno di groove, partendo da “COSMOS” (Elefant Records, 2013 ) un disco adorato dalla critica Mondiale che ha collezionato recensioni pazzesche:



"La scena musicale italiana di oggi, a parte i Fitness Forever, è tutta un’imitazione di musica straniera”

Erlend Øye (Kings of Convenience)



"Nessuno oggi in Italia, ha una padronanza simile della materia POP. " VOTO 9/10

Maurizio Blatto - RUMORE



"Cosmos” è un disco ambiziosissimo e coraggioso, lontano dalle mode e dagli stereotipi di genere. È pop orchestrale, ma quello vero, buono, di chi si è ascoltato per una vita Brian Wilson e Piero Umiliani, il funk e la disco music, tutto e il suo contrario. È un disco per chi ama la musica, fatto da uno che la musica la ama davvero. E si sente. "



Emiliano Colasanti - Rolling Stone



L’attesissimo seguito di “Cosmos”- TONIGHT, è stato pubblicato sempre dalla label Spagnola ELEFANT RECORDS, nel Settembre 2017, in versione CD e LP a tiratura limitata e numerata anticipato dai singoli “Tonight” e “Canadian Ranger”.



L’album, è stato missato a Milano da Mario Conte ( MEG, Colapesce, Christeaux ) è stato masterizzato a Parigi da CHAB ( premiato con un Grammy Award per il lavoro svolto sul capolavoro Random Access Memories dei DAFT PUNK !!!).



MONATTI FUNK

Monatti Funk è un progetto che nasce da una costante ricerca musicale alla scoperta del funky, della disco e nu disco con un occhio rivolto alla deep house. I groove deep e funky caratterizzano infatti questo progetto che ha come scopo di proporre soltanto musica in vinile, determinandone così lo stile e la tecnica.



Dopo anni dedicati allo studio della musica elettronica spendendo le proprie energie nella produzione di techno idm è solo quando coltiva la conoscenza musicale di Nightmares on Wax che il sound funky roots e disco si impadronisce di lui. E dopo l'inizio della collaborazione con la label Flash Forward Records, con all'attivo numerosi repress di artisti come Kerry Chandler, Mateo e Matos, Onirico, Man.D.A, si spalancano le porte per una visione globale delle musica.

Monatti Funk is a vinyl seeker.