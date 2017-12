Santo Stefano in musica con i Fitness Forever

Dopo le date di Milano, Firenze, Pisa torna ad esibirsi a Napoli il super-combo partenopeo Fitness Forever. La band capitanata da Carlos Valderrama festeggerà Santo Stefano nel piccolo, ma affascinante, club del Vomero; il Cellar Theory che da anni propine in città concerto unici differenziandosi di gran luca dal resto dei locali napoletani.

Con l'ultimo album Tonight i Fitness Forever sono stati segnalati nelle prestigiose classifiche di fine anno tra i migliori album del 2017: prima il settimanale Panorama poi la rivista specializzata Rumore hanno indicato Tonight tra i pochissimi prodotti discografici made in Italy in grado di contrastare lo strapotere della musica anglofona. Non è una novità che il sound dei nostri sia apprezzato in nazioni come Messico, Giappone, Spagna (non a caso poiché incidono per un' etichetta discografica spagnola la Elefant Records), Francia (il quotidiano Le Monde ne parla con entusiasmo) mentre le college-radio Statunitense programmano da mesi i brani di quest'ultimo lavoro discografico. Insomma un caso internazionale tutto partito da Napoli o meglio da Torre del Greco.

In attesa dell'annuncio di un lungo tour che vedrà il gruppo impegnato per tutto il 2018 i FF si raduneranno nel piccolo, e accogliente, club vomerese per incontrare amici e fans e ballare fino a notte fonda il sound Italo-Disco che li ha portati alla ribalta.

Appuntamento quindi per il 26 Dicembre, ore 23.00 con ingresso