Show-cooking gratuito di Fiorella Breglia, food artist di Dissapore

I profumi e i colori della cucina creativa di Fiorella Breglia, food artist di Dissapore, arrivano nello Scavolini Store Fuorigrotta sabato 22 giugno dalle 18.30. Durante lo show-cooking, gratuito e aperto al pubblico, la creative Chef porterà in tavola le sue radici napoletane e tutta la sua esperienza culinaria. Per stupire gli ospiti, la “Chef Insegnante” darà vita a un gustoso piatto mediterraneo: giocando abilmente con ingredienti freschi di stagione, Fiorella preparerà deliziosi paninetti di zucchine fritte con cuore di manzo di Rubia Gallega su specchio di freschissimo lime e menta piperita. Dopo aver aiutato nella preparazione della ricetta, il pubblico potrà gustare il piatto nella fase di assaggio a fine evento.



L’ospite speciale

Fiorella Breglia vive tra Napoli, città natia, e Milano, città d’adozione. È una food-influencer, Chef Insegnante di cucina tradizionale e artistica e Creativa del food. Ha creato il blog Cucinoperamore♥️ quattro anni fa con lo scopo di comunicare la sua passione per la cucina. La sua arte è caratterizzata da un mix di tradizione napoletana tramandata da generazioni di brave cuoche e da tanta esperienza. In cucina ama lavorare con la bellezza naturale dei colori e delle forme degli alimenti, soprattutto dei vegetali, prima fonte di ispirazione dei suoi piatti. Il suo sogno è una cucina semplice, creativa e per tutti, a km zero, ma con la possibilità di interscambio con altri popoli per apprendere maestria e utilizzo delle materie prime di ogni nazione, perché la cucina per Fiorella è cultura e arricchimento dei sensi.





Il tema e la ricetta

“La cucina è semplice e per tutti”. Questo è il mantra di Fiorella Breglia, food -influencer di Dissapore che darà vita a un piatto dai colori e sapori mediterranei caratterizzato da un mix di ingredienti di terra con carne e verdure. La ricetta dei suoi speciali paninetti prevede due facili fasi di preparazione: inizialmente dorare le zucchine con menta piperita fino a ottenere un colore tendente all’oro e successivamente lavorare il composto con delicatezza creando dei bocconcini tondi con il pregiato macinato di manzo iberico di Rubia Gallega unito ad aglio, olio, pepe, limone e formaggio.

Il risultato sarà una vera e propria opera d’arte povera caratterizzata da ingredienti molto semplici ma squisiti. Il piatto sarà incorniciato da una pioggia di Parmigiano e uno specchio di limone e menta per donare freschezza al piatto.





La location

L’evento si svolge presso lo Scavolini Store Napoli Fuorigrotta che si trova in Via Giulio Cesare, 108/114 e copre una superficie di 150mq; al suo interno si possono scoprire le collezioni per l'arredo cucina e living tra cui Carattere, Diesel Social Kitchen, Favilla, LiberaMente in due versioni, MIA by Carlo Cracco e Aquo, Lagu e Rivo per l'arredo bagno. La professionalità dello staff di Gielle Interni srl, con un personale altamente qualificato, rende lo Store una vera "boutique" della moda per l’arredamento della casa, in grado di soddisfare i desideri di gusto e progettuali della clientela più esigente.

Gallery