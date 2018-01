"Finalmente Sposi", Lello Arena e gli Arteteca salutano il pubblico: le sale in cui incontrarli

Gli Arteteca e il regista Lello Arena saluteranno il pubblico dei principali cinema della Campania in occasione dell’uscita del film Finalmente Sposi, una produzione Tunnel Produzioni, Bronx Film e Minerva Pictures con la collaborazione di Rai Cinema.

LE SALE:

giovedì 25 gennaio, appuntamento alle ore 19.15 al CineTeatro La Perla (via Nuova Agnano, 35), alle ore 20.30 al Metropolitan (via Chiaia, 149), alle ore 21.10 al Multicinema Modernissimo (via Cisterna dell'Olio, 49/59), e alle ore 22.00 all’America Hall (via Tito Angelini, 21).

venerdì 26 gennaio, sei occasioni per incontrare i protagonisti del film e Lello Arena: alle ore 17.00 all’UCI Cinemas Casoria (Via San Salvatore, Circumvallazione Esterna, Casoria), alle ore 18.00 al The Space Cinema - Vulcano Buono (Località Boscofangone, Nola), alle ore 19.00 all’UCI Cinemas Cinepolis Marcianise (Località Aurno, 87, Marcianise CE), alle ore 20.00 al Big Maxi Cinema (Strada Statale 87 Km 20,800, Marcianise CE), alle ore 20.30 al Multisala MAGICVISION Casalnuovo (Viale dei Tigli, Casalnuovo di Napoli) e alle ore 22.00 all’Happy MaxiCinema (Centro Commerciale Le Porte di Napoli, via Santa Maria la Nova, 1, Afragola (NA).



Torna sul grande schermo la comicità di Nando Mormone firmata Made in Sud con Finalmente Sposi, film diretto dal celebre comico napoletano Lello Arena con protagonisti gli Arteteca, che tornano al cinema dopo il grande successo di Vita, Cuore, Battito, il loro film d’esordio che ha conquistato il pubblico diventando un vero e proprio caso cinematografico.