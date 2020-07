Sanremo Rock & Trend Festival: Finali Regionali Campania

Finale regionale con le migliori band della Campania per il 33° Sanremo Rock & Trend Festival. Dal 7 al 9 luglio il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna alle porte di Napoli, a Cercola (NA). L’appuntamento è strutturato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero.

Questo atteso evento organizzato da Sanremo Rock e da Massimo Curzio dell’etichetta Big Stone Studio, vedrà sul palco del Gulliver Inn sito in via Collodi 5, ben 22 artisti o band in tre serate, che dalle 19 si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare i 9 posti in palio per le finali nazionali che si disputeranno durante la seconda settimana di settembre al Teatro Ariston di Sanremo.

Il 7 Luglio a partire dalle ore 19 vedremo dunque protagonisti sul palco: lPietro Vitale - “Ensemble”, Rox in a box, Calandrella, In Difference, Saskatoon, The Love Handles, Kafka Sui Pattini, Aged Teen.

L’8 luglio si esibiranno Nel colore del vento, Romito, Il cervello, NODe, Janeiro, La Bottega Del Tempo A Vapore, Brain Trust, Ice Angels - 32.

Protagonisti del 9 luglio saranno Arka, Andrea Prota, Red Riot, Amon- Ra, Cheekbonez, Simone Costa

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati per il 7 luglio: Rosalba di Girolamo: attrice, lavora stabilmente nella compagnia Krypton e collabora con innumerevoli musicisti (Letti Sfatti, Ciccio Merolla, Nando de Martino, Marzouk Meijri); Niccolò Pentimone: Discografico con un catalogo di produzioni che spaziano dalla musica elettronica al rock. Fondatore dell'etichetta discografica Boot Recordings; Lino Vairetti: Componente degli Osanna, gruppo musicale italiano di genere rock progressivo, formato a Napoli agli inizi degli anni settanta per iniziativa del gruppo Città Frontale e del fiatista Elio D'Anna. Il gruppo è stato tra le prime band rock italiane a proporre concerti dal vivo con trucco e costumi di scena; Marzouk Mejri è un cantautore e musicista tunisino, è considerato uno dei più grandi percussionisti d’Italia. Nato vicino al Tunisi, ha collaborato con diversi musicisti famosi: Daniele Sepe, James Senese, Eduardo De Crescenzo, 99 Posse, Peppe Barra e molti altri...

Questa la giuria dell’8 luglio: Gennaro Silvestri, ideatore del gruppo Scadenza 70 e dopo fondatore dei Paranza (dischi Ricordi ) Black Market Band; Carmine Aymone, giornalista professionista, organizzatore e direttore artistico di eventi, autore di spettacoli teatrali, speaker radiofonico. Insegna Storia del Rock, Storia del Jazz e la comunicazione applicata ai grandi eventi. Attualmente critico musicale e redattore del quotidiano Corriere del Mezzogiorno - Corriere della Sera e del bimestrale Prog Italia. Ha lavorato come press officer per il loro live con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Ligabue, Luca Carboni, Lorenzo Jovanotti, Biagio Antonacci, Elisa, Irene Grandi, Francesco Guccini, Niccolò Fabi, Max Gazzè, Marco Mengoni, Edoardo Bernnato, etc.; Claudio Niola direttore Artistico del Museo virtuale del vino nella Reggia di Portici, Regista teatrale e televisivo, Management di musica, Organizzatore di Eventi.

La giuria dell’ultimo giorno, il 9 luglio: Jennà Romano, leader dei Letti Sfatti, è compositore, cantante, chitarrista e curatore di tutte le produzioni del gruppo. Ha suonato, scritto canzoni e collaborato con Francesco Tricarico, Francesco De Gregori, Arisa, Patrizio Trampetti, Tony Esposito, Franco Del Prete, James Senese, Lucio Dalla e Fausto Mesolella. Con Erri De Luca nel 2011 ha firmato il libro con dvd Questa città (musiche dei Letti Sfatti). Alcune sue canzoni sono oggetto di studio alla Yale University in Usa. È del 2014 il Premio Masaniello (Napoletani protagonisti nel mondo); Marco Camasso: Produttore e discografico. Ha collaborato come Pianista e Vocalist con vari artisti Nazionali ed Internazionali tra cui Lino Cannavacciuolo, Jams Senese ( 1990), Umberto Tozzi ( Tour Europeo Germany), Modern Talking (Germany), 2 Eivissa (Germany), Orchestra Cubana Granados (Germany), Barbara Cola, Gino Castelli (Germany). Marco Camasso vanta collaborazioni con produttori Internazionali: Mike Bennett, Luis Rodriguez, Simon Duffy, Lou Pearlman, Max Martin, David Guetta, Bob Sinclar; Massimo Curzio, Autore/produttore discografico della Big Stone Studio di Napoli: collabora con Sanremo rock, Sanremo Giovani, Castrocaro

Al termine di ogni serata, ognuna condotta da Ralph Stringile, presentatore di eventi culturali e televisivi, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre.



33° Sanremo Rock & Trend Festival

Finale regionale CAMPANIA (2°, 3°, 4° girone)

Martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 luglio ore 19

Gulliver Inn (NA)

Info: 08119804268, WhatsApp: 331 472 6644

L’ evento é ad ingresso libero.