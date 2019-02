Il 2 e 3 marzo, "Filumena Marturano" in scena al teatro Sanacore di San Giorgio a Cremano

La protagonista del dramma, è una delle più belle figure femminili della letteratura italiana. “Filumena Marturano” prostituitasi per povertà, sostiene una lotta strenua, contro una società che la vuole ostracizzare, per far valere i propri diritti umani non elemosinando la nostra solidarietà e tanto meno la nostra compassione, ma denunciando con indignazione l’ingiustizia, l’ipocrisia, l’egoismo umano e affermando la propria inattaccabile dignità. (F.Iurlaro)

Con Ramona Di Martino, Onofrio Ogliastro, Franco Iurlaro, Alessandra Della Monica, Marina Rungi, Edoardo Ogliastro, Daniele Ogliastro, Danila Scoppa, Antonio Colin, Alessandro Conti, Mattia Ferraro, Marco Scala, Marianna Donato. Regia di Franco Iurlaro