Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

3-4 novembre 2017 EVENTO INTERNAZIONALE A NAPOLI SULLA FILOSOFIA DELL’IMPLICITO Con il patrocinio di: ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA THE INTERNATIONAL FOCUSING INSTITUTE N.Y. COMUNE DI NAPOLI ASSESSORATO ALLA CULTURA 3 novembre “L’esperienza e la creatività del corpo complesso: prospettive, metodologie e pratiche del cambiamento” L’evento, attingendo alla scienza cognitiva, come pure alla fenomenologia, al pragmatismo classico e alla filosofia di Eugene Gendlin, investigherà la profondità del significato del linguaggio ordinario e la complessità dell’esperienza ordinaria. Interventi: - Florinda Li Vigni – Segretario Generale Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Antonietta Bozzaotra – Presidente Ordine degli Psicologi della Campania - Gaetano Daniele – Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Relazioni: RELAZIONI E INTERRELAZIONI DEL CORPO COMPLESSO Maria Teresa Belgenio – Psicologa Psicoterapeuta, Focusing trainer – Napoli IL PARLARE CHE TRASFORMA: COSA ACCADE ALL’ESPERIENZA QUANDO USIAMO LE PAROLE? Donata Schoeller – University of Koblenz, Visiting Professor Depaul Universty Chicago, Leadership Council The International Focusing Institute N.Y. Destinatari: Medici, filosofi, psicoterapeuti, psicologi, focuser, assistenti sociali, educatori, insegnanti, persone in formazione, chi è interessato ai processi dell’esperienza relazionale e alle metodologie e pratiche del pensiero creativo e del cambiamento. 4 novembre Seminario di Formazione esperienziale su A PROCESS MODEL di Eugenio Gendlin L’intera giornata del 4 novembre, condotta da Donata Schoeller, sarà dedicata al seminario intitolato A Process Model, un modello di processo. Progettato in particolare come formazione e approfondimento per tutti coloro che già conoscono il Focusing, si presenta come un’opportunità unica per applicare i concetti base del modello di processo di Gendlin, per fare pratica su come rendere esplicito quanto è già conosciuto a livello tacito ed esperienziale. A process model si sviluppa senza cadere nei dualismi come quelli tra pensiero e sentimento, soggettivo e oggettivo, mente e corpo, e per ri-scoprire il potente cambiamento di cui è possibile fare esperienza attraverso la pratica del Focusing. SEDI DEI LAVORI: 3 novembre dalle 15.00 alle 19.00 Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Palazzo Serra di Cassano Via Monte di Dio 14 80132 Napoli 4 novembre dalle 9.00 alle 17.30 c/o Centro Yoga Il pettirosso Corso Vittorio Emanuele 122 80121 Napoli L’evento è promosso e organizzato dal gruppo “Studi e Risorse per i processi Relazionali” dell’Associazione Culturale ETS SentitaMente. Info: www.sentitamente.it – 081 7612674 www.filosofiadell’implicito.it