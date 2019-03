Figlie di Eva in scena alla Casa della Musica: biglietti scontati con NapoliToday

Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi protagoniste dello spettacolo "Figlie di Eva", in arrivo alla Casa della Musica di Napoli, il 18 Aprile 2019

Tre donne sull’orlo di una crisi di nervi legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni.

Elvira, Vicky e Antonia dopo essere state usate ed abbandonate, si uniscono per preparare una vendetta con i fiocchi: creare l "uomo perfetto" che si candiderà come antagonista politico del loro ex.

Un po’ Pigmalione, un po’ Club delle Prime Mogli, un po’ Streghe di Eastwick, Figlie di Eva è la storia di una solidarietà ma anche della condizione femminile, costretta a stare un passo indietro ma capace, se provocata, di tirare fuori risorse geniali e rimontare vincendo in volata

È possibile scegliere il settore ma non i posti che verranno assegnati dalla Casa della Musica. Nel caso di acquisti di più biglietti, i posti saranno sicuramente contigui.

Biglietto Primo Settore € 28 - Prezzo NapoliToday € 16,80

Biglietto Secondo Settore € 22 - Prezzo NapoliToday € 13,20