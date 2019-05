A Napoli la 62֩ edizione della Fiera della Casa

Al via la 62֩ edizione della Fiera della Casa. Dall'1 al 9 giugno si terrà all’interno della Mostra d’Oltremare la consueta fiera nell’Area Expo: arredamento, complementi d’arredo, oggettistica, casalinghi, artigianato, servizi, gastronomia.

Il taglio del nastro è previsto per il 1 giugno alle 18,15, presso la Mostra d’Oltremare (ingresso: varco Monumentale piazzale Tecchio), alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, del presidente di MdO, Alessandro Nardi e della consigliera delegata di MdO, Valeria De Sieno. A seguire il meraviglioso spettacolo di suoni e luci della Fontana Esedra, con un rinfresco offerto da Green Paradise.

In omaggio alle Universiadi il Team Humanitatian Foundation Taekwondo organizzerà una demo di taekwondo.

Quest’anno saranno previsti per tutta la durata della Fiera della Casa: cinema all’aperto a cura di Red Carpet. Performance di Arti Circensi a cura di Blank Web. Concerti a cura di Associazione di Promozione Sociale Mad. Danza verticale a cura di Artgarage. Ricco il programma ludico-ricreativo per bambini per conoscere il mondo degli animali a cura di ZoomIguana e ricco anche il calendario di eventi sportivi curati da Pro Fightng club Napoli. Il tutto grazie alla presenza di 129 espositori, per 5247 metri quadrati di Area Expo

Sabato 1 giugno, inoltre, dalle 11,00 alle 23,00 «Road to Napoli 2019 30th Summer Universiade»: sport in Mostra, spettacolo di Taekwondo, DJ Set.

Una curiosità su tutte: per la prima volta sarà presente in Mostra un Robot-barman, progettato e realizzato dalla Totaro automazioni, il quale è in grado di preparare in pochi secondi, prenotandolo con touch panel, il frullato che il cliente desidera.

In occasione della 62֩ edizione della Fiera della Casa presente anche una stazione mobile adibita ad anagrafe canina itinerante dell’Asl Na 1 Centro.

In anteprima nazionale verranno esposti in Mostra gli ultimi bronzi di Domenico Sepe, che raccontano l’espressione velata e divina di un percorso artistico che ha radici profonde legate a Partenope.

Per tutti i visitatori l’ingresso sarà gratuito

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì: 18,00-23,00

sabato e domenica: 11,00-24,00