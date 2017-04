Alla Mostra D'Oltremare torna la fiera del Baratto e dell'Usato, la fiera "Cult" di Napoli arrivata alla 42° edizione, con più di 20 anni di storia.

Abbigliamento, antiquariato, oggettistica, collezionismo, giochi d'epoca, vinili, fumetti, pizzi e merletti, modernariato, artigianato manufatto e tanto ancora.

Più di 700 espositori, tutta gente comune, amici, professionisti, casalingh*, giovani e meno giovani. Una fiera trasversale per età e per estrazione sociale che attrae da sempre curosi e appassionati, professionisti del riusato, tutti alla ricerca dell'affare che in Fiera non manca mai.

Tra le tante novità, la BarattolinoTivvù, la speciale personalissima televisione condotta da Lino d'Angiò che si arricchirà con la presenza di un altro personaggio istrionico e camaleontico, un veternano del riciclaggio dei "personaggi", il mitico Alan de Luca. La coppi condurrà la televizione della Fiera per entrambi i giorni, per tutta la durata della maniferstazione con interviste a ospiti, sondaggi "originali" tra il pubblico, e scorribande tra gli stand.

Il costo del biglietto è di 5 euro, i bambini under 12 e gli adulti over 70 non pagano.