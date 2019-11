A Napoli torna Aestetica: la Fiera dedicata alla bellezza e al benessere

“I want you...for Aestetica Beauty” è il concept con cui Aestetica quest'anno taglierà il nastro della sua XXIII° edizione che si svolgerà nella consueta location della Mostra d'Oltremare di Napoli, nei giorni 9, 10 e 11 Novembre.

Aestetica, il Salone Mediterraneo dei professionisti della Bellezza, del Benessere e dell’Acconciatura, quest’anno, taglierà il nastro della sua XXIII edizione.

L’evento, targato Funtastic, si conferma prima fiera di settore del centro-sud Italia nonché seconda, su scala nazionale, da anni è pioniere della promozione di un concetto di bellezza fondato sulla valorizzazione e la cura di sé, attraverso la sua ricca vetrina espositiva per gli operatori del settore, italiani e stranieri.

L’edizione 2019, in programma nei giorni 9-10-11 novembre, si terrà a Napoli, presso la consueta location della Mostra d’Oltremare, polo fieristico di facile raggiungimento, situato al centro della città, ben collegato con l’aeroporto la stazione e la metropolitana.

Protagonisti di Aestetica 2019 saranno le 190 aziende con i loro 500 marchi esposti. Le società leader, italiane e straniere, investono nel Salone da ben 23 anni per affermarsi sul mercato, per accrescere il fatturato e per presentare in anteprima nuovi prodotti, confermando che lo "strumento fiera" è indispensabile.

Aestetica recluta bellezza con la formula “I want you for Aestetica Beauty”

Audacia, ironia, trasparenza e un invito alla valorizzazione della bellezza e della pace. Racchiude questo e tanto altro “I want you for Aestetica Beauty”, il concept con cui la Fiera Aestetica presenta la sua ventitreesima edizione.

In occasione della 23° edizione della manifestazione, il team di Aestetica, capitanato dal suo project manager, Emilio Marzoli, si è divertito a ideare un messaggio pubblicitario a dir poco originale.

Chi non ricorda “lo zio Sam” nel famoso manifesto “I want YOU for U.S. Army” che contribuì a reclutare legioni di giovani americani?

Ebbene, in maniera goliardica, Emilio Marzoli, nel manifesto pubblicitario di Aestetica 2019, indossa le vesti di zio Sam e con la sua formula “I want you for Aestetica Beauty” invita alla partecipazione dei casting che si terranno durante la tre giorni e che vedranno la selezione di 1 o 2 volti da proporre come immagine di Aestetica 2020.

Durante la manifestazione, infatti, il polo fieristico destinerà spazi ad hoc cui tutti i ragazzi interessati dovranno recarsi per lo svolgimento dei casting.

Uno scatto pubblicitario che, con grande ironia, si propone di diffondere un messaggio di solidarietà e di pace. Sulla falsariga dell’icona americana e indossandone le vesti, lo zio Sam targato Funtastic, recluta giovani valorosi e temerari non per la guerra, bensì per la bellezza in tutte le sue forme, a sostengo dell’idea che bellezza, ironia e trasparenza, nell’ideologia di Aestetica, vanno di pari passo coi principi di pace e libertà.

Le novità di Aestetica 2019

La kermesse, quest’anno più che mai, vedrà le aziende presentare tutte le loro novità in merito a prodotti, macchinari e corsi di formazione, dando ai visitatori la possibilità di conoscerle in anteprima.

Sono 190 le aziende leader del settore provenienti dall'Italia e dall'estero; più di 500 i marchi esposti della cosmesi, attrezzature, make up, nail e tricologia. Una superficie espositiva di 12mila metri quadrati organizzata in 5 padiglioni, sviluppati in un percorso lineare, obbligatorio e continuativo che, come ogni anno, accompagna i visitatori in una promenade semplice e gradevole.

I 45mila visitatori attesi (di cui circa l'85% del settore) avranno modo di confrontarsi con prodotti rivoluzionari e innovativi:

• per la cura di viso, del corpo e dei capelli, tra gli altri, l'innovativa linea di creme antiage al 10% di Argilla “Instant Age Back”, presentata da Vitayes Italia che spiegherà le sue capacità di tornare indietro nel tempo e di ringiovanire il viso di 10 anni; i prodotti della “Beauty Routine Coreana” ad opera di The Mask Palc che diffonderà in Fiera lo skincare coreano, presentando prodotti dagli ingredienti naturali e dai risultati immediatamente visibili e di lunga durata; l’attesissimo Federico Fashion Style porterà in Fiera novità assolute nel settore haircare, tra cui shampoo, maschera e olio di massima ristrutturazione, Cheri per le rosse e Brownie per le castane;

• nel settore della Nail Art, la nuova linea professionale New Nails Make Up con l’esclusivo prodotto, non più in gel ma in “mousse” di New Nails System; i numerosissimi prodotti per la nail art, tra cui il “Remove Gel”, presentati da Sofianail la cui vendita sarà scontata del 25% durante i tre giorni di Aestetica, e tanto altro ancora.

• in materia di apparecchiature e tecnologie d'avanguardia, il nuovissimo “Soft Plasma” ad opera di LCN, nato per rassodare la pelle e ridurre le rughe, nonchè per effetturare trattamenti su pelli problematiche come affette da acne o da cicatrici dovute all’acne; le tecnologie all’avanguardia per il benessere del corpo fino alla cosmesi dei prodotti make up e alle linee dieta, promosse da Baldan Group; la terapia vibroacustica “iBed2.0 Risorgimento” promossa e presentata da Eurovit; il “Refill 50ml” targato Eurovetrocap, vasetto in vetro ricaricabile con fondo pieno e spesso che ne evidenzia l’ampia size impression, al fine di combinare in un unico vasetto lusso e sostenibilità; l’attesissimo “Parlux Alyon” con motore K-ADVANCE Plus, il phon dalla durata di 3000 ore presentato da Parlux; l’“Oxy Station”, il dispositivo studiato da Be-much che svolge un’azione ristrutturante sullo stelo del capello, donando volume, luminosità e lunga tenuta alla piega.

• in ambito formazione, tra le novità assolute spiccano i corsi MK, regionali e no, promossi da Rea Academy per la sua prima presenza ad Aestetica e che vedranno il Truccatore delle Miss, Antonio Ciaramella cimentarsi in uno dei suoi show nella giornata di domenica; i seminari di presentazione di ogni corso di formazione con live su modella a cura di Francesca Degani; il progetto TechnoBeautyCenter di TechnoBeautyLine, per investire o amplificare la propria attività a partire da 4999,00euro; e tanto altro ancora da scoprire durante la kermesse dedicata alla bellezza.

Ospiti d’eccezione

Sabato 9 novembre

Allo stand di Benedetta Riccio, fino alle 15.30 sarà presente Daniele Pacini, guru del trucco aerografo e, a seguire, dalle 17.30 alle 19, ci sarà il “Ramona Amodeo show make up” ad opera della stessa Benedetta Riccio.

Domenica 10 novembre

- Sul palco centrale della Sala Show, alle 17.30, Francesco Facchinetti presenterà il corso “Marketing e Comunicazione nel settore estetico”, un momento di alta formazione dalla durata di 45 minuti, cui seguiranno foto e interviste presso lo stand 377 di Benedetta Riccio.

- Sul palco del MAET, il contest per gli artisti del make up, in collaborazione con Kryolan Campania professional make up, sarà la volta di Fabrizia Cacace, stilista emergente che presenterà la sua linea in occasione dell’attesissima settima edizione del contest.

- Per l’intera giornata, presso lo stand 301 di Rea Academy, Antonio Ciaramella, truccatore ufficiale di Miss Italia, si esibirà in una performance di muke up. Per l’occasione, Carolina Stramare, Miss Italia 2019, sarà truccata da Ciaramella.

Lunedì 11 novembre

Francesco Aiello si esibirà nelle sue specialità di make up effetti speciali dalle 11 alle 13, alternandosi con vari show. Sarà Benedetta Riccio a chiudere tali show, truccando Claudia Ruffo alle 15.30. Il tutto si svolgerà presso lo stand 377, al padiglione 3.

Gli Eventi di Aestetica 2019

L’edizione 2019 di Aestetica offrirà un calendario ricco di eventi, concorsi e conferenze che animeranno la tre giornate partenopea più attesa e affollata del settore Beauty&Wellness:

• Aestetica Barber Contest: Dopo il successo delle due precedenti edizioni , in linea con la continua evoluzione della barberia negli ultimi anni, il primo “Barbers Meeting” nella splendida cornice partenopea, organizzato da Funtastic srls.

“Aestetica Barber Contest” è un incontro finalizzato a ricongiungere la categoria e invitarla alla condivisione, al confronto e alla crescita dell’intero settore. Un nuovo motivo per rinnovare questa meravigliosa Arte.

• MAET Italia: Il MAET, in collaborazione con Kryolan Campania professional make up, giunto alla sua 7° edizione, si conferma come un appuntamento irrinunciabile per tutti gli aspiranti Make-up Artist.

• Nails Challenge: Giunta alla 6° edizione del campionato internazionale, "Aestetica Nails Challenge", ritorna in Fiera con un format nuovissimo ed esclusivo, ideato dalla Master Internazionale Claudia Valli, Art Director di questa XXII edizione.

• Hair Conference: Un interessante momento di incontro dedicato al mondo dell’acconciatura, a cura dei più celebri professionisti del settore. Anche quest’anno la Business zone e l’Hair Conference fungeranno da teatro all’alternarsi di dimostrazioni pratiche