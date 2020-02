Il 22 e 23 Febbraio scopri al Motor Village la nuova gamma Fiat Hybrid

Motor Village Napoli, la concessionaria ufficiale FCA, apre le porte ai nuovi motori Hybrid.

Sabato 22 e Domenica 23 Febbraio speciale porte aperte per scoprire insieme le nuove Fiat 500 e Panda Hybrid. Ad attendervi ci sarà: uno staff ampiamente specializzato sul prodotto, un’accoglienza dedicata, driver professionisti per effettuare prove su strada a bordo di tutti i modelli della gamma FCA, un angolo bar con healthy drinks, uno speciale ambient green per rilassare i pensieri e dedicarsi alla novità.

Disponibile in showroom già dal 7 Febbraio, Fiat 500, l'icona delle city car diventa ibrida e dona un tocco ‘green’ al suo stile. Inaugura il suo ingresso nell’ibrido con l’esclusiva tinta Verde Rugiada e i sedili in tessuto SEAQUAL®: una fibra innovativa realizzata con la plastica raccolta in ambiente marino.

Scegliere la tecnologia Hybrid significa tanti vantaggi non solo per l’ambiente, ma anche per te.

Oltra alla riduzione le emissioni e i consumi fino al 20%, in Italia i vantaggi economici sono tanti: ad esempio la riduzione del bollo auto, le agevolazioni per i parcheggi a pagamento e gli accessi gratuiti in alcune zone a traffico limitato.

Scoprirete che acquistare una vettura hybrid è molto più economico di quanto pensate!

L’open weekend si terrà nella storica sede Fiat, presente da più di 90 anni nel cuore della città, a pochi passi dalla Stazione Garibaldi, nei pressi del Centro Direzionale.

Motor Village Napoli, unico dealer di proprietà FCA della Campania, è molto di più di una semplice concessionaria. Grazie all’impegno costante del suo team ha saputo meritare nel corso degli anni la stima e la fiducia di una fetta sempre crescente di clientela. Ciò anche grazie all’ottima fruibilità degli spazi espositivi e alla comodità degli orari di apertura: tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 19, e la domenica dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.