"Verità per Giulio Regeni": fiaccolata a Napoli

Il 25 gennaio 2017, ad un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni, Amnesty International organizza una grande mobilitazione nazionale per gridare ancora una volta al mondo la sua richiesta di verità e giustizia! In questi mesi cittadini, enti locali, biblioteche, giornali, radio, programmi televisivi, personaggi dello spettacolo, scuole di ogni ordine e grado hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall' O.N.G. impegnata nella tutela dei diritti umani, colorando di giallo l'Italia intera attraverso il messaggio: “Verità per Giulio Regeni”.

Mercoledì 25 gennaio, gli attivisti di Amnesty International si riuniranno nelle maggiori piazze italiane dove verranno accese centinaia di fiaccole alle 19.41, l'ora in cui Giulio uscì dalla sua abitazione al Cairo per non farvi mai più ritorno.

A Napoli il presidio avrà inizio alle 19.30 in piazza Dante. Durante la commemorazione verrà esposto nuovamente lo striscione con la richiesta “Verità per Giulio Regeni” e verranno lette alcune righe per raccontare la storia di Giulio e di quanti come lui, in Egitto, sono vittime di tortura e sparizioni forzate.

"Invitiamo tutti a scendere in piazza e a tenere accesa la luce nella nostra richiesta di verità e giustizia!" è l'appello di Amnesty.