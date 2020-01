A Cercola una Fiaccolata per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, l'assessorato alla Cultura del Comune di Cercola promuove una Fiaccolata per le vie della cittadina.

L'iniziativa ha lo scopo di commemorare le tante vittime della Shoa e, al contempo, di riaffermare con forza l'importanza della Memoria, il 'non dimenticare mai' come principio primo affinché tali crimini e abomini non si ripetano mai più. Un monito per tutti a riflettere sugli orrori dell’Olocausto e a impedire che in futuro si possa ripetere ogni forma di razzismo e di intolleranza.

"Invitiamo tutti - spiegano l'assessore alla Cultura, Antonella Ferraro e il sindaco, Vincenzo Fiengo - a partecipare e a far partecipare, a riflettere insieme su uno dei peggiori crimini perpetrati ai danni dell'umanità tutta, a tenere viva la memoria di un abominio che mai e poi mai, per nessuna ragione, dovrà ripetersi".

La fiaccolata partirà alle ore 19 da Piazzale dei Platani