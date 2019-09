Il Popolo del Bosco: Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico di Napoli

Sabato 21 e domenica 22 settembre, ore 11, al Real Orto Botanico di Napoli arrivano 'I Teatrini' con "IL POPOLO DEL BOSCO", uno spettacolo di Giovanna Facciolo

con Monica Costigliola, Renata Wrobel, Alessandro Esposito

maschere, figure, costumi di Bruno Leone, Rosellina Leone

Può capitare che entrando in un parco pubblico per una visita puramente didattica, ci si imbatta in strani esseri abitanti dei luoghi “verdi” disposti o meno a comunicare con noi svelandoci segreti o raccontandoci affascinanti storie, o dandoci consigli per superare eventuali difficoltà lungo il cammino.

Può essere che alcuni siano più dispettosi e indisponenti, altri più disposti ad aiutarci e diventare nostri amici.

Chissà se anche lo scettico custode si arrenderà all’evidenza e arriverà a credere finalmente all’esistenza di questo “mondo parallelo” che abita i boschi, ma che sopravvive anche nei pochi spazi verdi della città.

Lo spettacolo coinvolge attivamente i bambini che potranno interagire con i vari personaggi ispirati alle favole, ai miti e alle leggende popolari legate al bosco.

biglietto unico: € 8 bambini e adulti

info e prenotazioni: I Teatrini: 081 0330619 (feriali 9.30/15.30)

whatsapp 3271740100

età consigliata 5>10 anni