Un Brutto Anatroccolo, Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico

Nuovo appuntamento con le Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico di Napoli, promosso da I Teatrini.

"Un Brutto Anatroccolo", sarà in scena sabato 26 ottobre alle ore 9.30 e alle ore 11

età consigliata 5>10 anni

L’Orto Botanico diventa teatro di incontri e di scontri di un brutto anatroccolo che non sa di esser cigno, che si mette in cammino per sfuggire ad un mondo ristretto di cortili e animali che può vederlo soltanto come brutto e anatroccolo.

Tra beffe e beccate, paure e cacciate, incontrerà personaggi buffi, ottusi e presuntuosi, che subito gli fanno capire come gira il mondo per uno come lui. Fino a che un bel giorno si ritrova nell’acqua a guardarsi stupito. Assomiglia a due cigni che gli nuotano accanto.

DETTAGLI

Tecnica utilizzata:

teatro d’attore



uno spettacolo di Giovanna Facciolo, da H. C. Andersen

con Adele Amato De Serpis, Monica Costigliola, Annarita Ferraro, Raffaele Parisi

costumi Grazia Pepe, elementi di scena Marco Di Napoli

biglietto unico: € 8 bambini e adulti

info e prenotazioni: I Teatrini: 081 0330619 (feriali 9.30/15.30)

whatsapp 3271740100