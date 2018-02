Fiab Napoli Cicloverdi presentano la "dieta del traffico"

Le elezioni politiche incombono.Tutti i gruppi organizzati, dagli industriali dell’automobile ai pensionati, dai commercianti agli insegnanti, pongono richieste ben precise ai partiti. Anche i ciclisti vogliono far sentire la propria voce attraverso un documento elaborato da FIAB che verrà presentato ai candidati napoletani. Il principio base é che “le nostre città hanno bisogno di soluzioni concrete OGGI (e non fra qualche decennio) per i problemi legati all’inquinamento, al consumo dello spazio pubblico, alla salute e benessere dei cittadini, alla sicurezza sulle nostre strade.

L'invito è quello di accorrere numerosi per discutere insieme non solo della “dieta del traffico”, ma anche dei risultati raggiunti dall'associazione (legge nazionale sulla mobilità ciclistica, infortunio in itinere, ecc...), presso Evaluna libreria cafè in piazza vincenzo bellini 72

il 28 febbraio alle 16.30