Torna il Festival delle Scale di Napoli: passeggiate, musica e incontri

Napule è tutta rampe,

scalinate, scale, gradune, grade,

gradiatelle, sagliute, scese, cupe, calate,

vicule ‘e coppa, ‘e sotto, viculille,

vicule storte, vicule cecate. E song’ ‘a centenare

‘e vicule ca nun spontano,

o c’ ‘o purtone ‘nfunno

a spuntatora.

(Carlo Bernari)

Con questa poesia Carlo Bernari descrive il tessuto urbano della città e quei luoghi, spesso sconosciuti e dimenticati, che appartengono alla configurazione storica della città sorta su di un territorio naturalmente scosceso, fatto di colline sinuose con panorami mozzafiato dolcemente digradanti verso il mare, di solchi profondi, alvei di antichi corsi d’acqua, un intreccio di arte, natura e cultura ma anche di folklore e tradizione.

Il Coordinamento Scale di Napoli, l'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli presentano l'ottava edizione di “Tu scendi dalle scale” - Festival delle Scale di Napoli, un ricco calendario di appuntamenti lungo le scale della città che collegano la zona collinare al Centro Storico della città e che saranno animate da iniziative, trekking urbano, passeggiate letterarie e musicali e momenti di riflessione, conoscenza e valorizzazione.

L'iniziativa si colloca in continuità con le attività svolte dal “Coordinamento per il Recupero Scale di Napoli” e impegnerà numerosi esperti ed artisti in molteplici e differenti iniziative che animeranno un calendario che va dal 7 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. Nel corso delle iniziative ci saranno momenti di riflessione sulla bellezza e il valore turistico paesaggistico identitario delle scale di Napoli.

Il Coordinamento Scale di Napoli è formato da oltre 20 soggetti, prenderanno parte a questa VIII edizione del Festival delle Scale di Napoli le seguenti Associazioni, gruppi, istituzioni: Cittadinanzattiva Napoli Centro, Green Polis, Lo Sguardo che Trasforma, Associazione Napoletana Beni Culturali, Centro di Cultura Popolare, Locus Iste, Orchestra Liceo Statale Margherita di Savoia Di Napoli Diretta Dal M° Eduardo Ottaiano, APSIS e WWF Napoli, Legambiente Parco Letterario Vesuvio, la Cantautrice Oriana Lippa, Green Italia, Scale in Arte, il Cantautore Genny Avolio Con il coordinamento artistico di Antonio Acocella e il Coordinamento scientifico-organizzativo di Carmine Maturo

PROGRAMMA

Sabato 7 dicembre trekking per le scale di Capodimonte. Partenza da porta San Gennaro, salita per i Gradoni Capodimonte, discesa per le scale del Niccolini al Tondo di Capodimonte. Prima della discesa si farà una pausa relax nel Bosco di Capodimonte (in caso di pioggia l'evento è posticipato a gennaio). Appuntamento: Porta San Gennaro ore 10.30 cura di Cittadinanzattiva Napoli Centro e Green Polis Quota associativa: 5,00 euro Prenotazione obbligatoria: napolicentrostorico@cittadinanzattiva.it cell. 3294310601

Domenica 8 dicembre "Come l'acqua che scorre: prosa e canto fluidi in Pedamentina". Passeggiata spettacolo con prosa, danza e canzoni originali dal vivo. A cura dell'Associazi one Lo Sguardo che Trasforma Appuntamento: ore 10,30 Piazzale San Martino presso inizio Scala Pedamentina Contributo Associativo 12,00 euro Prenotazione obbligatoria losguardochetrasforma@gmail.com cell. 3914143578

Sabato 14 dicembre Nell'Ambito dell'Iniziativa 40 anni al Castello, discesa della Pedamentina con la sosta al QI Quartiere Intelligente sullo Scalone ottocentesco Filangieri di Montesanto, guidata da Guido Liotti Coordinamento Scale di Napoli.

Sabato 14 dicembre Scale narrate, scale musicali: dal Petraio a Chiaia. Il racconto della città attraverso i suoi camminamenti pedonali che dalla collina del Vomero scendono verso il mare e che si conclude a palazzo Mannajuolo e con gli scenografici Gradino Francesco d'Andrea con l'intervento del Coro Franco-Italiano di Napoli diretto dal Maestro concertatore Roberto Franco. ore 10.30 piazza Fuga ( funicolare centrale) Percorso guidato a cura di Gabriella Guida – Associazione Napoletana Beni Culturali. Contributo organizzativo € 6.00 a persona info e prenotazioni ass.benicult@gmail.com- cell. 3358236123

Sabato 14 dicembre ore 12,00 ore 12.00 gradini Francesco d'Andrea Intervento musicale del Coro Franco-Italiano di Napoli diretto dal Maestro concertatore Roberto Franco. Con il Patrocinio della I Municipalità

Domenica 15 dicembre L’imbrecciata di Pontecorvo. Una nobile scala verso la Porta Medina Percorso: da Piazza Mazzini a Montesanto a cura dell'Associaizone Locus Iste Appuntamento: Piazza Mazzini ore 10.00 Quota associativa:8 euro Prenotazione obbligatoria: +39 3472374210 email: locusisteinfo@gmail.com

Giovedì 19 dicembre ore 12,00 Gradini Salita Pontecorvo Orchestra Liceo Statale Margherita di Savoia Di Napoli Diretta Dal M° Eduardo Ottaiano Con il Patrocinio della Municipalità 2

Sabato 21 dicembre Passeggiata storico/musicale, a più voci lungo le Scale di Calata San Francesco. L'itinerario è quello che si snoda lungo le scale che da via Belvedere al Vomero portano dritto fino al mare, in piazza della Repubblica. Un nastro di poco più di un Km che interseca via Aniello Falcone, via Tasso, via Crispi, per poi arrivare, attraverso via Arco Mirelli, alla Riviera di Chiaia. A cura dell'Associazione l'Associazione APSIS e WWF Napoli Appuntamento: via Cilea, angolo vico Acitillo (altezza negozio di giocattoli "Casa mia") ore 10,00

Contributo Associativo 12 euro Prenotazione obbligatoria: apsisassociazioneculturale@gmail.com cell. 334 921 7465 / 327 732 2634

Domenica 22 dicembre Scale Pendino Santa Barbara: Scoprire Palazzo Penne tra l’architettura fascista e la Napoli medioevale. Piazza Matteotti, via Diaz, via Medina, via S.Bartolomeo, rua Catalana, via Depretis, via Sedile di porto, Pendino Santa Barbara, piazza Monticelli A cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio – Percorso guidato dall'Architetto Maria Teresa Dandolo Appuntamento: piazza Matteotti ingresso Piazza Matteotti ingresso Posta centrale ore 10,00 Contributo associativo: Euro 5 a persona Info tel. per prenotazione: 3388408138

Giovedì 26 dicembre 2019 (Santo Stefano) "Come l'acqua che scorre: prosa e canto fluidi in Pedamentina" Passeggiata spettacolo con prosa, danza e canzoni originali dal vivo. A cura dell'Associazione Lo Sguardo che Trasforma Appuntamento:Ore 10,30 Piazzale San Martino presso inizio Scala Pedamentina Contributo Associativo 12 euro Prenotazione obbligatoria losguardochetrasforma@gmail.com cell. 3914143578

Giovedì 26 Dicembre 2019 (Santo Stefano) Canto l'Ammore: concerto di Oriana Lippa Le scale della memoria di vico Sant'Aniello a Caponapoli Chiesa Sant'Aniello a Caponapoli ore 19,30 Ingresso gratuito

Domenica 29 dicembre Da Piazza Plebisito a Castel dell'Ovo attraverso il Pallonetto di Santa Lucia. Appuntamento: Piazza del Plebiscito ingresso Palazzo Reale - ore 10.30 a cura dell'Cittadinanzattiva Napoli Centro e Associazione Green Polis Contributo associativo:5 euro Prenotazione obbligatoria: Info:napolicentrostorico@cittadinanzattiva.it cell. 3294310601

6 gennaio 2020 L'Ascensione a Capodimonte da via Foria a Capodimonte attraverso il Moiariello con momenti di meditazione camminata. Appuntamento: Caserma Garibaldi ore 11:00 Trekking Urbano a cura di Carmine Maturo – Green Italia e Associazione Green Polis Quota associativa:5 euro Prenotazione obbligatoria: Info greenitalia@carminematuro.info cell. 3494597997

7 gennaio ore 18.00 presentazione Calendario Scattidipartecipazione presso Pizzeria Mammina Santa Brigida con proiezoine di “scatti di Scale” Contributo Musicale di Genny Avolio “Sagli e scinne” A cura di Cittadinanzattiva Napoli Centro – Colori del Mediterraneo – Associaizone Scale in Arte

#ScattidiScale. I fotografi Scattidipartecipazione sono invitati a fotografare le scale durante le iniziative del festival per raccontare il territorio. Lo scatto più bello votato su facebook riceverà in premio una pizza il 7 gennaio . Info FB Scattidipartecipazione