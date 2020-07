Musica Identità Rivoluzione: il programma del Festival con la direzione artistica di Eugenio Bennato

Tra gli appuntamenti più interessanti del ricco cartellone dell'Estate a Napoli 2020, il festival della musica etnica e d’autore diretto da Eugenio Bennato.

“La Storia procede con passi inattesi e spiazzanti. L'Arte riesce spesso ad anticipare, respirando tensioni ed atmosfere ancora inespresse ma pronte ad esplodere.

MUSICA IDENTITÀ RIVOLUZIONE è il tentativo di aggregare musiche e musicisti che rappresentano, attraverso l'affermazione dell'identità, la convinta opposizione alla cultura dominante, al livellamento imposto dalla globalizzazione, al pensiero unico che ha oggi nel potere del virtuale un alleato insidioso e devastante.

Si tratta di strumenti musicali e voci, che vivono la poesia e la tecnologia del presente, per mettersi in discussione rivolgendosi in maniera diretta ad un pubblico vero, reale e pronto ad ascoltare'' - Eugenio Bennato.

Il festival è dedicato alla musica etnica e d’autore: quattro le giornate della rassegna, due le location scelte (Piazzale San Martino e la sua terrazza con vista sulla città; la prestigiosa Arena Flegrea), nove i grandi ospiti di MUSICA IDENTITÀ RIVOLUZIONE.

Si parte il 4 agosto (ore 21 – Piazzale San Martino) con l’esplosiva voce di Napoli, Pietra Montecorvino; segue il racconto musicale “Grande Sud”: dalla Campania di Peppe Servillo alla Sicilia di Mario Incudine.

Il 5 agosto (ore 21 – Piazzale San Martino) arriva in città la pluripremiata world music del Canzoniere Grecanico Salentino; la seconda parte propone l’eclettico Morgan, genio ed estemporaneità del cantautorato italiano.

Il 6 agosto (ore 21 – Piazzale San Martino) Napoli incontra il linguaggio siciliano di Cesare Basile e dei suoi Caminanti, per poi dare il benvenuto all’eleganza vocale e interpretativa di Tosca.

Il festival si conclude all’Arena Flegrea (venerdì 7 agosto – ore 21) con il concerto di Eugenio Bennato, e con la partecipazione di Edoardo Bennato: insieme per un concerto inedito, un concerto in quell’Arena che si trova a due passi dal quartiere che li ha visti nascere e crescere, Bagnoli. Con la canzone La realtà non può essere questa hanno narrato poeticamente i momenti della pandemia, aggiudicandosi il premio “Canzone dell’anno 2020”.

Previsto, inoltre, nelle prime tre serate, un omaggio dell’ensemble “RA DI SPINA” ai grandi Maestri della Musica del Sud (Antonio Infantino, Matteo Salvatore e i Cantori di Carpino).

Il titolo del festival MUSICA IDENTITÀ RIVOLUZIONE corrisponde ad un brano musicale (scritto da Eugenio Bennato, Gino Magurno e Gianni Migliaccio) interpretato dalla giovane figlia d’arte Eugenia, protagonista anche del videoclip realizzato per l’evento.

Si girerà infine un reportage con l’obiettivo di presentare una città che rinasce con la complicità dell’arte. In particolare, il lavoro audiovisivo accende i riflettori sulla città di Napoli che con entusiasmo si risveglia da un torpore imposto all’improvviso, e lo fa nel migliore dei modi: con la grande musica di Eugenio Bennato e dei suoi ospiti che en plein air propongono un racconto musicale d’autore. Simbolicamente i luoghi accompagnano gli artisti nel loro spettacolo musicale, sottolineando il nuovo corso.