Festival Music Week 2019 con Francesco Lettieri e Adel Tirant

Il Festival Music Week, la kermesse musicale della Città di Vico Equense, torna con la sua settima edizione nella suggestiva location del piazzale della chiesa SS Annunziata (ex Cattedrale) di Vico Equense con due appuntamenti imperdibili il 19 e il 20 Luglio 2019. Il Festival Music Week, ideato dall’associazione Giovani Menti, e diretto da Enrico Ercolano con il contributo del Comune di Vico Equense e il patrocino della Regione Campania, da sempre è sinonimo di canzone d’autore proponendo i migliori progetti musicali italiani.



FRANCESCO LETTIERI

19 Luglio 2019 ore 21:00

Piazzale chiesa SS. Annunziata (ex Cattedrale) - Vico Equense

INGRESSO LIBERO



Francesco Lettieri è pianista , compositore e cantautore italiano. Dall’uscita del suo primo cd “L’alieno al cinema”, prodotto dalla Polosud Records e presentato in concerto nell’ottobre 2018 al Teatro Piccolo Bellini di Napoli ( grande successo di critica e pubblico, registrando un SOLD OUT), tante le cose che stanno accadendo. Francesco è vincitore assoluto di Musicultura 2019 (concorso che ha dato i “natali “ ad artisti come Simone Cristicchi , Mannarino, solo per citarne alcuni) con il brano “La mia nuova età”; vincitore assoluto di Arezzo Wave Campania e finalista al Premio Pierangelo Bertoli, tuttora in corso.

on stage: Francesco Lettieri ( Piano e voce), Domenico Peluso ( basso), Giulia Lettieri ( voce), Antonio Esposito ( batteria)



LINK: https://www.youtube.com/watch?v=83veKZiIB6k



ADEL TIRANT

20 Luglio 2019 ore 21:00

Piazzale chiesa SS. Annunziata (ex Cattedrale) - Vico Equense

INGRESSO LIBERO

Adele Tirante, In arte Adel Tirant cantante, attrice, performer e autrice di canzoni e testi. Il 5 Aprile 2019 esce il suo primo disco "Adele e i suoi eroi” per l'etichetta discografica indipendente campana Soter Label. Dieci tracce, più una bonus track, "Settembre", scritte in un periodo lungo alcuni anni, che segnano l'esordio discografico di Adel Tirant. Adele e i suoi eroi" è stato registrato presso lo studio Il parco di Ninni Pascale a Napoli e vanta le chitarre di Luigi Scialdone, musicista dei Foja e la partecipazione del gruppo napoletano degli Epo all'arrangiamento del brano "Chiddi chi erumu”. Mette su il live del concerto con la collaborazione del Jazz lab Alessandrino (Orchestra di Piazza Vittorio, Avion Travel).

on stage: Adel Tirant (voce) Mario Saccucci (contrabbasso), con Antonio Del Sordo (batteria) e Adriano Castigliego (chitarre).



LINK: https://www.youtube.com/watch?v=MixAyM7XIVE



Info live: 3282005169 - 3935231575