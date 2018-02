Festival MANN - Muse al Museo: più di 100 ospiti all'Archeologico tra musica, arte, teatro e danza

Dal 21 al 28 marzo 2018 al Museo Archeologico di Napoli torna l'appuntamento con Il Festival MANN - Muse al Museo.

Otto giorni di musica, teatro, danza, performance, incontri, cinema, etteratura e arte.

Mattinate e pomeriggi al museo con incontri, spettacoli, concerti e 8 spettacoli serali alle ore 21 nella Sala della Meridiana.

Tra gli oltre 100 ospiti in programma per questa seconda edizione: Richard Galliano, Daniel Pennac, Rick Wakeman, Michael Nyman, Roberto Vecchioni, Elio, Gaetano Curreri e Paolo Fresu, Mariangela D'Abbraccio

e Carolina Rosi, Carlo Verdone, Nino Frassica, The Jackal, Massimo Bubola, Cristiano Godano, Marina Rei, Paolo Benvegnù, Maurizio De Giovanni, Alvin Curran, Ciro Longobardi, Riccardo Bertoncelli, Andrea Scanzi, Luca Telese, Andrea Zorzi.

Due, inoltre, gli appuntamenti di “Fuoriclassico” con Luciano Canfora e Hisham Matar (Premio Pulitzer).

Dettagli e modalità di partecipazione sul sito festivalmann.it/

PROGRAMMA:

ANTEPRIMA DEL FESTIVAL

domenica 18 marzo

In attesa del festival esibizioni mattutine e pomeridiane Centro storico di Napoli ARCHIMOSSI Viole, violini e violoncelli – strumenti amplificati singolarmente – per creare un volume di suono come fosse una marchin’ band, ma con una grazia e un’ironia tutte particolari ed un repertorio musicale originalissimo. Come in una magica alchimia l’ensemble si deforma e muta continuamente, e per ogni partitura musicale ecco una particolare coreografia, passando dal caos all’ordine e dall’ordine al disordine.



mercoledì 21 marzo

ore 10.00 e 11.30 sala Teatro

PINOCCHIO_FELLINI da Le avventure di Pinocchio di C. Collodi con Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Julia Borretti, Danilo Sarego, Andrea Zaccheo disegno luci e scenografie Jessica Fabrizi drammaturgia e regia Titta Ceccano produzione Matutateatro / Teatro Della Caduta

ore 15.30 Galleria Principe di Napoli – Museo Archeologico di Napoli

inaugurazione del festival SCALZABANDA & ORCHESTRA MULTIETNICA di AREZZO

ore 18.00 sala Toro Farnese

ROBERTO VECCHIONI dialoga con STEFANIA MANCUSO e PAOLO GIULIERINI

Un incontro tra archeologia, poesia e musica.

ore 21.00 Sala della Meridiana

RICHARD GALLIANO in concerto

Principale artefice del rilancio a tutto campo della fisarmonica quale strumento dalle innumerevoli capacità espressive, Galliano è da molti definito l'erede diretto di Astor Piazzolla.

giovedì 22 marzo

ore 10.00 e 11.30 sala Teatro

PICCOLO spettacolo per burattini, un attore, un musicista, figure e oggetti vari

burattinaio Luca Ronga tastiera Marco Lazzeri testo e regia Gino Balestrino musiche Andrea Mazzacavallo scene Eva Sgr burattini Brina Babini LuciOmbre Anusc Castiglioni foto di scena Ilaria Costanzo produzione Officine della Cultura

ore 12.30 sala Toro Farnese

Incontro con THE JACKAL

Ospiti del Festival i geniali componenti della casa di produzione specializzata nella realizzazione, ideazione e distribuzione di video e campagne viral sul web

ore 16.30 sala Cielo Stellato

GINEVRA DI MARCO in LA RUBIA CANTA LA NEGRA Omaggio a Mercedes Souza

Ginevra Di Marco: voce Francesco Magnelli: pianoforte e magnellophoni Andrea Salvadori: chitarre, mandolino, tzouras e elettronica

ore 18.00 sala Toro Farnese

FUORI CLASSICO LUCIANO CANFORA - Tucidide e Aristofane dal 411 al 404 Le metamorfosi del comico – e del suo rapporto con il politico: problema anche del nostro tempo, nel quale il comico/comiziante e il politico si confondono – saranno indagate da Luciano Canfora, in una lezione dal titolo Tucidide e Aristofane: dal 411 al 404.

venerdì 23 marzo

ore 10.00 e 11.30 sala Teatro

L’ORCHESTRA FATATA DI MAESTRO CLARINETTO Favola per i più piccini di strumenti musicali e di canzoni di e con GIANNI MICHELI



ore 12.30 sala Cielo Stellato

LUCA TELESE presentazione del libro CUORI CONTRO

Intervista di OTTAVIO RAGONE

Scrittore, giornalista, autore e conduttore televisivo.

ore 15.00 sala Toro Farnese

MATTIA TORRE presentazione del libro e della serie TV LA LINEA VERTICALE

Intervista di ILARIA URBANI

Attore, regista e scrittore presenta la sua ultima produzione “La linea verticale”, la serie Tv da lui scritta e diretta

ore 16.30 sala Teatro

SULL’OCEANO ispirato al romanzo di Edmondo De Amicis di Michele Crestacci e Alessandro Brucioni con Michele Crestacci

ore 18.00 sala Toro Farnese

NINO FRASSICA presenta il libro SANI GESUALDI SUPERSTAR

Intervista di ANNAPAOLA MERONE

ore 21.00 sala della Meridiana

LE RONDINI E LA NINA

Il jazz di Lucio Dalla e Fabrizio De André di e con Gaetano Curreri, voce Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti Raffaele Casarano, sax Fabrizio Foschini, pianoforte

sabato 24 marzo

ore 10.00 e 11.30 sala Teatro

GEK TESSARO in I BESTIOLINI La danza sgangherata dei molesti ma tenerissimi abitanti dei prati Dall’omonimo libro edito da Panini prendono vita storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato.

ore 12.30 sala Cielo Stellato

Incontro con JOHN PETER SLOAN REAL LIFE ENGLISH

Il nuovo corso di Sloan che rivoluzionerà il modo di imparare l’inglese.

ore 15.00 sala Cielo Stellato

RICCARDO BERTONCELLI presentazione del libro 1968. SOUL E RIVOLUZIONE

Intervista di FEDERICO VACALEBRE

Riccardo Bertoncelli è il maggior storico di rock in Italia. Nel 1973 ha scritto il primo libro italiani sulla musica che stava contagiando le giovani generazioni (Pop Story).

ore 18.00 sala Toro Farnese

CALCIO E PASSIONE: IL GRANDE NAPOLI

Dialogo con i campioni del Napoli Calcio

ore 21.00 sala della Meridiana

RICK WAKEMAN Piano Portraits Tour 2018

domenica 25 marzo

ore 10.00 e 11.30 sala Teatro

GEK TESSARO in IL CUORE DI CHISCIOTTE

Lo spettacolo propone un percorso di suggestioni liriche sul tema dei cuori in viaggio. Il leitmotiv è il Don Chisciotte, il cuore del cavaliere errante.

ore 12.30 sala Cielo Stellato

MASSIMO BUBOLA presentazione del libro BALLATA SENZA NOME

Intervista di ENZO D’ERRICO

ore 15.00 itinerante

CANTAUTORI AL MUSEO CRISTIANO GODANO, MARINA REI, PAOLO BENVEGNÙ, ANDREA FRANCHI, ALESSANDRO FIORI

ore 18.00 sala Cielo stellato

ALVIN CURRAN e CIRO LONGOBARDI in concerto

In collaborazione con PIANO CITY

ore 21.00 sala della Meridiana

IL CASO MALAUSSÈNE Mi hanno mentito di e con DANIEL PENNAC e con Massimiliano Barbini e Pako Ioffredo mise en espace Clara Bauer adattamento Daniel Pennac e Clara Bauer

lunedì 26 marzo

ore 10.00 e 11.30 sala Cielo Stellato

WIEGENLIED Ninnananna per l’ultima notte a Terezin con l’Orchestra Multietnica di Arezzo e 16 strumenti Pavel Žalud originali*

ore 12.30 sala Toro Farnese

FRANCESCO D’ADAMO

racconta Oh Harriet

Una delle penne più autorevoli nell’editoria per ragazzi, “Oh Harriet” è una sorta di prequel del già famoso Oh freedom! Con cui Francesco aveva già raccontato la schiavitù attraverso le avventure del piccolo Tommy.

ore 15.00 itinerante

GABRIELE COEN TRIO Gabriele Coen, sax soprano e clarinetto

Massimo Greco, mandolino Riccardo Battisti, fisarmonica



ore 16.30 sala Teatro

8 SFUMATURE DI GIULIETTA regia Riccardo Rombi con Virginia Billi, Giorgia Calandrini, Rosario Campisi, Francesco Franzosi, Alba Grigatti luci Laura De Bernardis scene Beatrice Ficalbi assistente alla regia Ulpia Popa progetto video Andrea Santese produzione Catalyst

Otto classici del teatro per una messa in scena che intende affascinare gli spettatori e metterli di fronte ad un vero e proprio percorso nella scrittura teatrale. Una kermesse sulle infinite sfaccettature dell’amore. Otto quadri scorrono davanti agli occhi dello spettatore per raccontare altrettante differenti, storie d’amore. Anzi, per meglio dire della stessa, tormentata, storia d’amore: quella di Romeo e Giulietta. Otto scene, riscritte sulla falsariga di altrettanti grandi autori teatrali, immaginando come l’avrebbero raccontata se ne fossero stati loro gli artefici. All’interno di una cornice di suoni e coreografie, sul palco gli attori ricreano atmosfere, di volta in volta, nuove e varie, attorno ad uno dei grandi temi dell’esistenza umana. Variazioni, appunto, dello stesso grande tema.

ore 18.00 sala Cielo Stellato

FUORI CLASSICO ROSSANA VALENTI E HISHAM MATAR IN “NOSTOS/REDITUS. STORIE DI RITORNI”

il confronto dell’antico con il contemporaneo verterà sul tema dell’esilio e del ritorno.

ore 21.00 sala della Meridiana

MADAMINA, IL CATALOGO È QUESTO… L’OPERA BUFFA DA MOZART A OFFENBACH

con ELIO voce recitante e canto SCILLA CRISTIANO soprano Gabriele Bellu violino Luigi Puxeddu violoncello Andrea Dindo pianoforte

martedì 27 marzo

ore 10.00 e 11.30 sala Teatro

MARE MOSSO

Lo spettacolo è dedicato a tutti quelli che solcano il mare alla ricerca di una nuova vita un progetto di Gianfranco Pedullà drammaturgia di Manuela Critelli regia di Gianfranco Pedullà con Gianfranco Quero, Gaia Nanni, Vincenzo Infantino, Ananias Dissekuoa scene di Claudio Pini immagini di Vania Pucci e Ines Cattabriga musiche originali di Jonathan Faralli luci di Marco Falai costumi di Rosanna Gentili collaborazione tecnica di Saverio Bartoli foto di Alessandro Botticelli produzione Teatro popolare d’arte, Giallo mare Minimal Teatro, Mibact, Regione Toscana

ore 12.00 sala Teatro

PROIEZIONE DEL FILM/DOCUMENTARIO SALICELLE RAP DI CARMEN TÈ

ore 15.00 itinerante

ALTO LIVELLO

con Pietro Rasoti Ideazione, costumi e regia di Luigi Sicuranza Spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli produzione Terzo Studio “Alto livello” è uno spettacolo contenitore di tanti sketch comici e di grande impatto visivo.

ore 17.30 sala Teatro

LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE

con ANDREA ZORZI e BEATRICE VISIBELLI

movimenti coreografici Giulia Staccioli testo Nicola Zavagli, Andrea Zorzi scene, e luci Orso Casprini organizzazione Cristian Palmi, Giulia Attucci segreteria organizzativa Margherita Fantoni, Valentina Cappelletti regia Nicola Zavagli produzione Compagnia Teatri d'Imbarco La leggenda del pallavolista volante è uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: Andrea Zorzi detto “Zorro” – il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco – sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura.

ore 21.00 sala della Meridiana

MARIANGELA D'ABBRACCIO

NAPULE È...N'ATA STORIA

canzoni di Pino Daniele parole e versi da Eduardo De Filippo e altri grandi autori napoletani del 900 con MUSICA DA RIPOSTIGLIO Luca Pirozzi chitarra e voce Luca Giacomelli chitarre elettriche Raffaele Toninelli contrabbasso

mercoledì 28 marzo

ore 10.00 e 11.30 sala Teatro

UBU RE da Ubu Roi di A. Jarry con Simone Martini, Alessio Martinoli, Luca Avagliano produzione KanterStrasse

ore 12.30 sala Toro Farnese

SAVERIO TOMMASI presenta il libro SIATE RIBELLI, PRATICATE GENTILEZZA

Da una delle voci più note del web, un libro che è un racconto, una confessione, un atto d’amore.

ore 15.00 sala Teatro

LORENZO KRUGER solo in concert

Lorenzo Kruger è il cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino. Con questa formazione ha all’attivo più di mille concerti, 6 dischi, presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana. Le sue performance come frontman di questa band sono note per essere fuori dagli schemi, provocatorie e irriverenti. Le canzoni più belle scritte per i Nobraino saranno ascoltabili quindi in una veste inedita: nella versione in cui sono state scritte. Un percorso attraverso la scrittura che passa anche per letture, monologhi, esecuzioni sbilenche e considerazioni semiserie di un personaggio che non dovrebbe esibirsi seduto. In una atmosfera rilassata, molto distante dai suoi concerti rock, Lorenzo Kruger mette davanti a tutto le sue canzoni e se stesso. "Uno spettacolo a sedere, non a culo", come dice lui.

ore 16.30 sala Cielo Stellato

IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI

Ispirato al Candido di Voltaire di Magdalena Barile regia Simona Arrighi e Sandra Garuglieri

con Simona Arrighi, Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri collaborazione al progetto Ilaria Cristini, Silvano Panichi, Francesco Migliorini scene e costumi Antonio Musa, Francesco Migliorini disegno luci Roberto Cafaggini una coproduzione Murmuris e Attodue

Ore 18 sala Toro Farnese

ANDREA SCANZI intervista CARLO VERDONE

Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi dialoga con Carlo Verdone uno dei registi ed attori italiani di maggior successo. Il cinema, la comicità, i racconti di una vita di incontri con grandi artisti ma anche riflessioni sulla vita e sulla attualità il tutto raccontato come solo Carlo Verdone sa fare.

ore 21.00 sala della Meridiana

MICHAEL NYMAN e MICHAEL NYMAN BAND Music for Films