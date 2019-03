Festival «Ischia Gospel Explosion!», al via la prima edizione

A Ischia la 1ª edizione del Festival «Ischia Gospel Explosion!» con i cori «Ischia Gospel Choir» e «Modica Gospel Choir» diretti dal M° Aurelio Pitino (direttore dell’«Anno Domini Gospel Choir») e al piano il M° Giorgio Rizza, in occasione dei festeggiamenti del Patrono San Giovan Giuseppe della Croce.

Due importanti cori del sud: Ischia Gospel Choir (fondato nel 2016) e il Modica Gospel Choir (fondato nel 2018) che appartengono alla Community Nazionale «Let’s sing Gospel Connection», diretti dal direttore nazionale Aurelio Pitino (Torino) e accompagnati al piano dal M° Giorgio Rizza (Modica, RG) si esibiranno il 2 marzo alle ore 20:00 nella 1ª Edizione del Festival Nazionale di Musica Gospel «Ischia Gospel Explosion!» nella Chiesa Collegata dello Spirito Santo, in occasione dei festeggiamenti del Patrono San Giovan Giuseppe della Croce, invitati dal parroco, don Carlo Candido. Un evento all’insegna della Gioia, dei Valori, della Fede, dell’Amore... della Musica! Aurelio Pitino che dal 1993 dirige la corale Anno Domini Gospel Choir con la quale ha avuto occasione di cantare davanti a tre Papi (Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco) e nel 2014 ha avuto il privilegio e l’onore di affiancare l’artista Raphael Gualazzi & The Bloody Beetrots nel brano «Liberi o no» col quale Raphael si aggiudica il podio del Festival di Sanremo 2014 piazzandosi al 2° posto dopo Arisa.

E’ direttore di due importanti eventi internazionali: il «Gospel Jubilee Festival», Meeting Internazionale di Musica Gospel a Torino dal 1998 e l’«Anno Domini Multifestival», Seminario Internazionale di Artisti di Ispirazione Cristiana che dal 2001 si tiene nella splendida cornice del Santuario della Vergine di Oropa, Biella. Il M° Giorgio Rizza, diplomato al Conservatorio «V. Bellini» di Catania/Docente di Musica per il Ministero degli Esteri/Direttore d’Orchestra e attualmente Docente di Musica presso la Scuola Secondaria di I grado «Giovanni XXIII» di Modica. Dirige il Modica Gospel Choir dalla sua fondazione nel maggio del 2018. Un evento promosso da: Let’s sing Gospel Connection & #wakeupischia! In collaborazione con: Let’s sing Gospel Academy, Associazione Anno Domini e GMWI & Arts. Con il supporto di: Parrocchia Santa Maria Assunta, Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Ischia.

ISCHIA GOSPEL EXPLOSION!

I Edizione del Festival Nazionale di Musica Gospel

2 marzo 2019. Ore 20:00

Chiesa Collegiata dello Spirito Santo

Via Luigi Mazzella, 70, Ischia Ponte (NA)

Ingresso: libero