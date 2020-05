Festival delle danze e Lezioni Danzanti On-line

World in Dancing Versione On-Line

Amici ed Amiche siamo lieti di informarvi della nuova organizzazione del nostro amatissimo Festival World in Dancing 2020 versione On-Line si terrà il 19, 20 e 21 giugno in tre giorni di fantastiche lezioni on-line

PROGRAMMA

3 giorni di danza, 15 discipline diverse, video Spettacolo di tutte le danze, argomenti speciali, ricette e cibi di altri paesi e di altre epoche.

costi di partecipazione:

per partecipazione all'intero evento sara possibile acquistare un ticket al costo SPECIALE di 20,00 EURO solo per i primi 20 iscritti che potrà partecipare a tutte e 15 lezioni.

dal 21 iscritto il prezzo resta 20,00 euro ma il ticket darà la possibilità di accedere solo a 5 delle 15 lezioni on line prenotando entro il 31 maggio

mentre dal 1 giugno costo di ogni gruppo di 5 discipline sarà di € 38,00

chiedi informazioni al 3387981020

EVENTO FACEBOOK PER I DETTAGLI

https://facebook.com/events/s/world-in-dancing-versione-on-l/729513590920535/?ti=cl